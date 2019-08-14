США против Huawei. Торговая война с Китаем превратится в войну технологий • 49 • Аналитика









Торговая война США и Китая: суть и перспективы

Обострение экономических отношений между США и КНР, получившее название торговой войны, стало возможным благодаря жесткой позиции президента Дональда Трампа. Для него экономическое противостояние с Китаем приобрело принципиальное значение.



Еще до избрания на пост главы государства Трамп неоднократно критиковал сложившиеся отношения с Китаем. Выступая в роли защитника американского производителя, Трамп демонстрировал обеспокоенность нарастающим экспортом китайских товаров в США. По мнению кандидата в президенты, а затем и президента, такой расклад угрожал национальному производителю, способствовал дальнейшему кризису американской промышленности, росту безработицы, подрыву позиций США на международных рынках.



В 2018 году Трамп перешел от слов к делам и ввел торговые пошлины на целый ряд товаров, поставляемых из Китая. Уже к началу июля 2018 года торговые пошлины были наложены на товары общей стоимостью более чем в 60 млрд долларов. Вей Цзянго, бывший министр торговли КНР, тогда охарактеризовал происходящее как начало торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, причем, по мнению эксперта, инициатором торговой войны выступили именно Штаты.



Но в Вашингтоне недооценили последствия жестких мер в отношении китайских товаров для самой американской экономики. Сейчас США рискуют стать проигравшей стороной в торговой войне, но сворачивать с выбранного пути уже поздно. Так, аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs пришли к выводу, что торговая война бьет сильнее по американской экономике.



В результате торговой войны нарушились складывавшиеся десятилетиями цепочки поставок товаров, что нанесло сильнейший удар по самим американским компаниям, которые могут продолжить сокращение инвестиций в развитие своего бизнеса на территории самих Соединенных Штатов. То есть, Трамп получил как раз то, с чем призывал бороться – спад развития производства в США и рост числа безработных.



Перспективы окончания торговой войны многие экономисты связывают со сменой президента в США. То есть, придется ждать до президентских выборов в 2020 году. И если Трамп покинет пост хозяина Белого дома, то его преемник, возможно, и приступит к сворачиванию торговой войны, отменяя решения своего предшественника.



Противостояние в сфере технологий

В то же время, прекращение торговой войны не означает, что сойдет на нет и технологическое противостояние США и Китая. Сейчас Китай превратился в важнейшего конкурента Америки не только в экономическом, но и в научно-техническом плане. Поэтому механизмы торговой войны, сформированные Трампом, могут быть использованы для дальнейшего поддерживания состояния, которое характеризуют как новую «Холодную войну», только в сфере технологий.



Экономист BNP Paribas Чи Ло считает, что разногласия между США и Китаем в технологическом секторе только будут усиливаться. Наглядное свидетельство усиления этих разногласий – конфликт вокруг деятельности китайской компании Huawei. Власти США мотивируют свои действия против компании соображениями национальной безопасности американского государства.



Технологии – одна из важнейших сфер мировой экономики, конкуренция в которой будет со временем лишь нарастать. И компания Huawei, занимающаяся разработками в сфере бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования, активно работает в сфере 5G, особенно в развивающихся странах. Повышение скорости интернета и качества видеоконтента становится одной из тех точек, в которых противостояние американских и китайских компаний обещает быть наиболее жестким.



Те препятствия, которые США сегодня пытается создать для деятельности Huawei, свидетельствуют о том, что чисто экономическими рычагами Вашингтон бороться с перспективной китайской компанией уже не может. Ее продукция по качеству мало чем уступает американской, но зато имеет гораздо более дешевую стоимость, что позволяет наращивать присутствие на рынках в Африке. Азии, Латинской Америке и Восточной Европе. Вашингтону ничего не остается, как использовать примитивные административные рычаги вроде задержания в Канаде Мэнь Ваньчжоу – финансового директора компании Huawei и дочери ее основателя.









Понятно, что арест 47-летней топ-менеджера китайской компании был инспирирован властями США, а Канада лишь выполняла волю своего «старшего» союзника. Еще летом 2018 года США ввели запрет на покупку телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei, объясняя это тем, что данное оборудование может использоваться спецслужбами КНР. Поскольку Канада, вместе с США, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией входит в т.н. альянс Five Eyes, канадские спецслужбы также обеспокоились по поводу использования оборудования китайской компании.



США ввели и жесткие санкции против компании Huawei. Разумеется, заимствование технологий и промышленный шпионаж, в котором американцы обвиняют китайскую компанию – лишь предлог. В действительности в США озабочены двумя основными направлениями работы китайской компании.



Во-первых, Huawei заметно потеснила своих американских конкурентов на рынке гаджетов. Китайские смартфоны завоевывают все большие симпатии потребителя в самых разных странах мира, что объясняется соотношением цены и качества.



Во-вторых, Вашингтон очень настораживает внедрение 5G Huawei. Впервые Китай собирается внедрить на международном уровне собственную технологию, а не переработанные американские проекты. Естественно, что Китай становится и главным получателем прибыли от внедрения стандарта 5G, который неизбежно оттеснит на второй план 4G.



Но в Вашингтоне не могут прямо признать, что Китай разработал более передовую технологию и теперь американское государство, запрещая ее, выступает в качестве тормоза технологического прогресса. Поэтому американские власти оправдывают свои нападки на Huawei и ZTE тем, что китайское оборудование якобы позволяет спецслужбам Поднебесной отслеживать и получать важную информацию.



Представитель Государственного департамента США при Евросоюзе Гордон Сондленд предостерег от приобретения китайских технологий и страны Европы, подчеркнув, что европейским союзникам Соединенных Штатов нужно очень серьезно подумать, прежде чем приобретать оборудование, произведенное китайскими компаниями Huawei и ZTE.



«Ахиллесова пята» китайских компаний

Несмотря на грандиозный успех китайской высокотехнологичной промышленности, она все еще зависима от зарубежных, в том числе и американских технологий. И эта зависимость представляет собой главную «ахиллесову пяту» китайского бизнеса. Поэтому США в состоянии нанести мощный удар по китайским компаниям, прежде всего по той же Huawei, к которой у американского руководства особенно недоброжелательное отношение.



После того, как Huawei была включена в т.н. «черный список», составленный властями США, американским компаниям требуется получение специального разрешения на дальнейшее сотрудничество с китайской компанией. Гигант американских высоких технологий Google, до последнего времени бывшая одним из ключевых партнеров Huawei, решила это разрешение не получать. И китайцы оказались перед очень печальной перспективой.



Дело в том, что если Google перестанет сотрудничать с Huawei, то китайские смартфоны не смогут использовать операционную систему Android. Но ведь именно на ней китайские гаджеты работают за пределами КНР. И владельцы смартфонов Huawei не смогут пользоваться приложениями Chrome, YouTube, магазином приложений Play Market. Для очень многих потребителей это станет столь серьезным ударом, что они предпочтут отказаться от китайских смартфонов и перейти на технику иных марок.



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Подобная перспектива не на шутку обеспокоила китайские власти и на саммите «Большой двадцатки» Си Цзиньпин поспешил договориться с Дональдом Трампом о некотором послаблении в торговой войне, в том числе и о снятии запрета на сотрудничество американских компаний с Huawei. Но затем ситуация вновь обострилась – начался новый виток торговой войны. С 13 августа 2019 года в США вступил в силу запрет государственным учреждениям использовать любое оборудование, произведенное китайскими компаниями ZTE и Huawei.



Впрочем, в современном мире все настолько взаимосвязано, что запреты ударят не только по Huawei. Последствия торговой войны, развязанной администрацией Дональда Трампа, смогут всецело ощутить на себе и сами американские обыватели. Например, сейчас в сельской местности США практически все жители используют китайское оборудование для цифрового подключения. И после введения запрета комфорт самих американцев, проживающих за городом, окажется под угрозой.



Удар по американской экономике также весьма масштабен – ежегодно Huawei приобретала услуги и оборудование у своих американских партнеров на сумму более чем в 11 миллиардов долларов. С китайской компанией сотрудничал и крупный американский бизнес, и мелкие фирмы и фирмочки. Для многих из них партнерство с китайцами являлось основой собственного финансового благополучия. Теперь оно оказалось под угрозой.



Старший вице-президент по коммуникациям в Huawei Technologies USA Джой Тан сообщил, что прекращение сотрудничества между американскими компаниями и Huawei повышает и риск увеличения безработицы. Примерно 50 тысяч человек – наемных работников, менеджеров, предпринимателей – могут лишиться рабочих мест в результате введения новых запретов. Но реально пострадают не только они, но и члены их семей, снизится спрос, поскольку безработным придется искать новые виды занятости, а пока они будут сокращать свое потребление.



В конечном итоге Huawei выпутается из конфликта с США, причем скорее приобретет, чем проиграет. Ведь уже сейчас основной рынок компании – это Азия и Европа, а не Соединенные Штаты. Покупатели у китайцев будут. Об этом свидетельствуют хотя бы цифры – поставки смартфонов Huawei за первое полугодие 2016 года выросли до 118 миллионов единиц. Не это ли показатель успеха китайской компании?







На фоне нарастающего противостояния основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй обратился к сотрудникам своей компании с призывом к созданию «железной армии», которая поможет справиться с санкциями США.



Мировые СМИ тут же поспешили вспомнить, что в молодости Жэнь Чжэнфэй делал военную карьеру в инженерно-строительных войсках Народно-освободительной армии Китая, где дослужился до должности, аналогичной заместителю командира полка. И там, якобы, Жэнь и пристрастился к воинственной риторике.



В любом случае, Жэнь показал, что компания готова к временным поражениям, к которым он отнес 30-миллиардный ущерб, нанесенный американскими санкциями. И сейчас Huawei будет реорганизовываться, в том числе за счет сокращения американских филиалов, что отразится на рабочих местах опять же для самих американцев.



У США нет передовых технологий 5G. Из-за этого они могут сильно отстать в отрасли искусственного интеллекта,

— уверен 74-летний основатель китайской компании. И, судя по всему, он не столь уж и преувеличивает возможности своего детища, особенно если обратить внимание на тот переполох, который вызывает в США экспансия технологий 5G. Сегодня весь мир напряженно наблюдает за торговой войной США и Китая. Но противостояние с помощью пошлин рано или поздно закончится, а вот с технологическим соперничеством двух великих держав современности все складывается не так просто.Обострение экономических отношений между США и КНР, получившее название торговой войны, стало возможным благодаря жесткой позиции президента Дональда Трампа. Для него экономическое противостояние с Китаем приобрело принципиальное значение.Еще до избрания на пост главы государства Трамп неоднократно критиковал сложившиеся отношения с Китаем. Выступая в роли защитника американского производителя, Трамп демонстрировал обеспокоенность нарастающим экспортом китайских товаров в США. По мнению кандидата в президенты, а затем и президента, такой расклад угрожал национальному производителю, способствовал дальнейшему кризису американской промышленности, росту безработицы, подрыву позиций США на международных рынках.В 2018 году Трамп перешел от слов к делам и ввел торговые пошлины на целый ряд товаров, поставляемых из Китая. Уже к началу июля 2018 года торговые пошлины были наложены на товары общей стоимостью более чем в 60 млрд долларов. Вей Цзянго, бывший министр торговли КНР, тогда охарактеризовал происходящее как начало торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, причем, по мнению эксперта, инициатором торговой войны выступили именно Штаты.Но в Вашингтоне недооценили последствия жестких мер в отношении китайских товаров для самой американской экономики. Сейчас США рискуют стать проигравшей стороной в торговой войне, но сворачивать с выбранного пути уже поздно. Так, аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs пришли к выводу, что торговая война бьет сильнее по американской экономике.В результате торговой войны нарушились складывавшиеся десятилетиями цепочки поставок товаров, что нанесло сильнейший удар по самим американским компаниям, которые могут продолжить сокращение инвестиций в развитие своего бизнеса на территории самих Соединенных Штатов. То есть, Трамп получил как раз то, с чем призывал бороться – спад развития производства в США и рост числа безработных.Перспективы окончания торговой войны многие экономисты связывают со сменой президента в США. То есть, придется ждать до президентских выборов в 2020 году. И если Трамп покинет пост хозяина Белого дома, то его преемник, возможно, и приступит к сворачиванию торговой войны, отменяя решения своего предшественника.В то же время, прекращение торговой войны не означает, что сойдет на нет и технологическое противостояние США и Китая. Сейчас Китай превратился в важнейшего конкурента Америки не только в экономическом, но и в научно-техническом плане. Поэтому механизмы торговой войны, сформированные Трампом, могут быть использованы для дальнейшего поддерживания состояния, которое характеризуют как новую «Холодную войну», только в сфере технологий.Экономист BNP Paribas Чи Ло считает, что разногласия между США и Китаем в технологическом секторе только будут усиливаться. Наглядное свидетельство усиления этих разногласий – конфликт вокруг деятельности китайской компании Huawei. Власти США мотивируют свои действия против компании соображениями национальной безопасности американского государства.Технологии – одна из важнейших сфер мировой экономики, конкуренция в которой будет со временем лишь нарастать. И компания Huawei, занимающаяся разработками в сфере бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования, активно работает в сфере 5G, особенно в развивающихся странах. Повышение скорости интернета и качества видеоконтента становится одной из тех точек, в которых противостояние американских и китайских компаний обещает быть наиболее жестким.Те препятствия, которые США сегодня пытается создать для деятельности Huawei, свидетельствуют о том, что чисто экономическими рычагами Вашингтон бороться с перспективной китайской компанией уже не может. Ее продукция по качеству мало чем уступает американской, но зато имеет гораздо более дешевую стоимость, что позволяет наращивать присутствие на рынках в Африке. Азии, Латинской Америке и Восточной Европе. Вашингтону ничего не остается, как использовать примитивные административные рычаги вроде задержания в Канаде Мэнь Ваньчжоу – финансового директора компании Huawei и дочери ее основателя.Понятно, что арест 47-летней топ-менеджера китайской компании был инспирирован властями США, а Канада лишь выполняла волю своего «старшего» союзника. Еще летом 2018 года США ввели запрет на покупку телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei, объясняя это тем, что данное оборудование может использоваться спецслужбами КНР. Поскольку Канада, вместе с США, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией входит в т.н. альянс Five Eyes, канадские спецслужбы также обеспокоились по поводу использования оборудования китайской компании.США ввели и жесткие санкции против компании Huawei. Разумеется, заимствование технологий и промышленный шпионаж, в котором американцы обвиняют китайскую компанию – лишь предлог. В действительности в США озабочены двумя основными направлениями работы китайской компании.Во-первых, Huawei заметно потеснила своих американских конкурентов на рынке гаджетов. Китайские смартфоны завоевывают все большие симпатии потребителя в самых разных странах мира, что объясняется соотношением цены и качества.Во-вторых, Вашингтон очень настораживает внедрение 5G Huawei. Впервые Китай собирается внедрить на международном уровне собственную технологию, а не переработанные американские проекты. Естественно, что Китай становится и главным получателем прибыли от внедрения стандарта 5G, который неизбежно оттеснит на второй план 4G.Но в Вашингтоне не могут прямо признать, что Китай разработал более передовую технологию и теперь американское государство, запрещая ее, выступает в качестве тормоза технологического прогресса. Поэтому американские власти оправдывают свои нападки на Huawei и ZTE тем, что китайское оборудование якобы позволяет спецслужбам Поднебесной отслеживать и получать важную информацию.Представитель Государственного департамента США при Евросоюзе Гордон Сондленд предостерег от приобретения китайских технологий и страны Европы, подчеркнув, что европейским союзникам Соединенных Штатов нужно очень серьезно подумать, прежде чем приобретать оборудование, произведенное китайскими компаниями Huawei и ZTE.Несмотря на грандиозный успех китайской высокотехнологичной промышленности, она все еще зависима от зарубежных, в том числе и американских технологий. И эта зависимость представляет собой главную «ахиллесову пяту» китайского бизнеса. Поэтому США в состоянии нанести мощный удар по китайским компаниям, прежде всего по той же Huawei, к которой у американского руководства особенно недоброжелательное отношение.После того, как Huawei была включена в т.н. «черный список», составленный властями США, американским компаниям требуется получение специального разрешения на дальнейшее сотрудничество с китайской компанией. Гигант американских высоких технологий Google, до последнего времени бывшая одним из ключевых партнеров Huawei, решила это разрешение не получать. И китайцы оказались перед очень печальной перспективой.Дело в том, что если Google перестанет сотрудничать с Huawei, то китайские смартфоны не смогут использовать операционную систему Android. Но ведь именно на ней китайские гаджеты работают за пределами КНР. И владельцы смартфонов Huawei не смогут пользоваться приложениями Chrome, YouTube, магазином приложений Play Market. Для очень многих потребителей это станет столь серьезным ударом, что они предпочтут отказаться от китайских смартфонов и перейти на технику иных марок.Подобная перспектива не на шутку обеспокоила китайские власти и на саммите «Большой двадцатки» Си Цзиньпин поспешил договориться с Дональдом Трампом о некотором послаблении в торговой войне, в том числе и о снятии запрета на сотрудничество американских компаний с Huawei. Но затем ситуация вновь обострилась – начался новый виток торговой войны. С 13 августа 2019 года в США вступил в силу запрет государственным учреждениям использовать любое оборудование, произведенное китайскими компаниями ZTE и Huawei.Впрочем, в современном мире все настолько взаимосвязано, что запреты ударят не только по Huawei. Последствия торговой войны, развязанной администрацией Дональда Трампа, смогут всецело ощутить на себе и сами американские обыватели. Например, сейчас в сельской местности США практически все жители используют китайское оборудование для цифрового подключения. И после введения запрета комфорт самих американцев, проживающих за городом, окажется под угрозой.Удар по американской экономике также весьма масштабен – ежегодно Huawei приобретала услуги и оборудование у своих американских партнеров на сумму более чем в 11 миллиардов долларов. С китайской компанией сотрудничал и крупный американский бизнес, и мелкие фирмы и фирмочки. Для многих из них партнерство с китайцами являлось основой собственного финансового благополучия. Теперь оно оказалось под угрозой.Старший вице-президент по коммуникациям в Huawei Technologies USA Джой Тан сообщил, что прекращение сотрудничества между американскими компаниями и Huawei повышает и риск увеличения безработицы. Примерно 50 тысяч человек – наемных работников, менеджеров, предпринимателей – могут лишиться рабочих мест в результате введения новых запретов. Но реально пострадают не только они, но и члены их семей, снизится спрос, поскольку безработным придется искать новые виды занятости, а пока они будут сокращать свое потребление.В конечном итоге Huawei выпутается из конфликта с США, причем скорее приобретет, чем проиграет. Ведь уже сейчас основной рынок компании – это Азия и Европа, а не Соединенные Штаты. Покупатели у китайцев будут. Об этом свидетельствуют хотя бы цифры – поставки смартфонов Huawei за первое полугодие 2016 года выросли до 118 миллионов единиц. Не это ли показатель успеха китайской компании?На фоне нарастающего противостояния основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй обратился к сотрудникам своей компании с призывом к созданию «железной армии», которая поможет справиться с санкциями США.Мировые СМИ тут же поспешили вспомнить, что в молодости Жэнь Чжэнфэй делал военную карьеру в инженерно-строительных войсках Народно-освободительной армии Китая, где дослужился до должности, аналогичной заместителю командира полка. И там, якобы, Жэнь и пристрастился к воинственной риторике.В любом случае, Жэнь показал, что компания готова к временным поражениям, к которым он отнес 30-миллиардный ущерб, нанесенный американскими санкциями. И сейчас Huawei будет реорганизовываться, в том числе за счет сокращения американских филиалов, что отразится на рабочих местах опять же для самих американцев.— уверен 74-летний основатель китайской компании. И, судя по всему, он не столь уж и преувеличивает возможности своего детища, особенно если обратить внимание на тот переполох, который вызывает в США экспансия технологий 5G. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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