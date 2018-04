США прощаются, но не уходят • 33 • Аналитика







Об этом, в частности, говорит тот факт, что одним из лоббистов «вывода» войск является одним из главных вашингтонских «ястребов», помощник президента по безопасности Джон Болтон.





Как сообщал The Wall Street Journal, этот недавно назначенный высокопоставленный чиновник Белого дома предлагает заменить американский контингент в Сирии военнослужащими ряда арабских стран.



Такое решение, на первый взгляд, выглядит вполне логичным. В Сирии становится все горячее. На оккупированных американцами и американскими «прокси» территориях уже активизировались проправительственные партизаны, которые нанесли несколько вполне успешных ударов по захватчикам.



Кроме того, в случае дальнейшего обострения конфликта никак нельзя исключать обстрелов американских баз, скажем, из систем залпового огня или из тяжелой артиллерии. Что неизбежно приведет к значительным потерям, которые не удастся скрыть от общественности.



К этому можно присовокупить, что созданные американцами бандформирования из курдских боевиков и джихадистов из разбитых террористических группировок оказались не слишком боеспособными, слабо дисциплинированными и не могут решить ни одной боевой задачи без серьезной поддержки американцев. Что неизбежно приводит США к все более глубокому прямому участию в боевых действиях, чего американцы стремятся избежать.



Как известно, и вооруженные силы «нефтяных монархий», которыми Вашингтон намерен заменить или усилить своих прокси, далеко не самые боеспособные, что показывает затянувшийся конфликт в Йемене. Но в любом случае это регулярные армии с жесткой иерархией и дисциплиной.



Хотя и их возможность действовать без США под вопросом.



Так, глава МИД ИРИ Джавад Зариф констатировал соучастие США в военных преступлениях в Йемене: «Это официально: поставлять бомбы, определять цели и заправлять саудовские боевые самолеты, по-видимому, недостаточно. В настоящее время США заявляют, что также «осуществляют планирование» в войне с Йеменом. Причастность США к крупнейшей гуманитарной катастрофе в мире является непостижимой».



Впрочем, американцам в любом случае необходимо сохранить «контрольный пакет акций» в сирийской авантюре. В противном случае арабские союзники вряд ли станут обслуживать интересы Вашингтона, предпочтя вести «свою игру».



То есть военное присутствие в Сирии, как и некоторая вовлеченность в непосредственные боевые действия, будет американцами сохранена в любом случае.



Если учесть, что американский контингент в Сирии и так не слишком велик, то его «вывод» скорее всего, будет «малобюджетным кино» или обычной ротацией кадров.



При всем этом стремление сократить риск возможных потерь и повышение боеспособности своих прокси являются далеко не самыми главными мотивами США в вопросе втягивания арабов в прямое противостояние.



В действительности возможных бонусов для Вашингтона в случае реализации такого решения будет куда больше.



Так, например, показательная «замена» американцев арабским контингентом (например, из КСА) может дать Вашингтону надежду вывести отношения с Турцией из курдского тупика, поскольку позволят ему формально дистанцироваться от курдских сепаратистов, переложив часть забот о них на плечи, скажем, саудитов. У Эр-Рияда отношения с Анкарой в последнее время «не очень» и потому они вполне могут порадоваться такому инструменту давления на Турцию. Правда, сами курды при таком раскладе окончательно превращаются в мелкую разменную монету, но, как известно, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Революция без бархата



Другим важным моментом будет то обстоятельство, что Дамаску и его союзникам будет куда сложнее нанести удар по подразделениям регулярных арабских армий, чем по курдско-джихадистским бандам проамериканской коалиции.



Кроме того, втягивание нефтяных монархий в прямую войну против еще одной арабской страны окончательно похоронит даже мечты об арабском единстве, которое в Вашингтоне и Тель-Авиве рассматривают как гипотетическую угрозу.



В публикации WSJ отмечалось, что особое значение американцы придают участию в новой интервенции ВС Египта. И это неспроста. Во-первых, египетская армия – одна из самых боеспособных в регионе. А во-вторых, ее втягивание в сирийский конфликт гарантированно поставит крест на наметившемся в последние годы российско-египетском сближении.



И, самое главное, реализация этого плана будет способствовать еще большей дестабилизации региона, которая является необходимой частью процесса создания «Большого Ближнего Востока».



