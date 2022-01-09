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США проморгали русский манёвр, хотя Путин предупреждал ещё в 2007 году - Le Monde

09 января 2022, 14:30  •  156 • Политика
"Путинский манёвр" в Европе застал США врасплох, заявила в своей статье обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман.
Обозреватель французского издания Le Monde полагает, что президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе "мюнхенской речи" ещё в 2007 году. Однако западные оппоненты России - в первую очередь, США, оказались не готовы к подобному ходу вещей.
"Мюнхенская речь" была посвящена утопии "однополярного мира" во главе с США. Путин прямо заявил, что НАТО разрослась до самых границ России, хотя в 1990 году предоставлялись гарантии нерасширения альянса. Москва критиковала подобное в 2007 году и последовательно подвергает действия НАТО критике прямо сейчас. Собственно, предмет переговоров России и США о гарантиях безопасности, которые состоятся в понедельник, 10 января, касается именно нерасширения альянса.
Вашингтон критику Владимира Путина всерьёз не воспринял, и теперь США только и остаётся, что действовать по обстановке. Россия же готова противостоять расширению НАТО на восток, заключает обозреватель Le Monde.
В конечном счёте "манёвр Путина" вынудил президента США Джо Байдена обсуждать тему, которой Штаты избегали многократно. Говорить предстоит о сокращении количества военных учений у границ России и ликвидации собственных баз в Восточной Европе, отмечает французский автор. Кроме того, США дистанцировались от решения украинского кризиса и пытаются окончательно переложить проблему на плечи европейских партнёров.

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