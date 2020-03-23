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США проигрывают "вирусную гонку" и теряют мировое лидерство

23 марта 2020, 10:35  •  85 • Аналитика
© REUTERS / Leah Millis
В кризис проявляются ключевые, глубинные и неизменные качества людей, сообществ и даже целых стран. Казалось бы, что может волновать в период мировой эпидемии и наложившегося на нее финансового кризиса наших заокеанских партнеров? Каждый, кто наблюдал за политикой Вашингтона последние 30 лет, легко даст правильный ответ: конечно же, вопрос мирового лидерства.
Если чуть конкретнее — то их сейчас очень волнует, что из-за эпидемии коронавируса Вашингтон это самое мировое лидерство теряет и начинает выглядеть как-то не совсем привлекательно на фоне геополитических конкурентов. И что иногда создается (возможно, ошибочное, но все более отчетливое) впечатление, что фантомная боль от дискредитации на международной арене — сильнее, чем сочувствие к зараженным или умершим согражданам. "Еще одна жертва вируса: роль США как мирового лидера во время кризиса" — под таким заголовком выходит развернутый аналитический материал ведущего американского издания The New York Times.
Мнения опрошенных журналистами экспертов — осторожны, но не очень оптимистичны: "Пандемия едва ли достигла своего пика, поэтому оценки должны быть сдержанными, считает Клаудия Мейджор, аналитик по международной безопасности в Немецком институте международных отношений и безопасности (German Institute for International and Security Affairs) в Берлине. "Этот кризис является подтверждением структурных изменений в политическом лидерстве США", — сказала она. "Нет глобального лидерства США и нет модели США", — добавила госпожа Мейджор. "Успех — это когда вы справляетесь с пандемией в стране, сплачиваете вокруг себя союзников, возглавляете альянс, поставляете глобально общественные блага и организуете глобальные ответные действия, как в случае с Эболой". Вместо этого американские (государственные. — Прим. авт.) институты, похоже, не в состоянии справиться даже у себя дома, сказала она: "Реакция Трампа — действовать в одиночку".
Определенный дискомфорт, который сейчас испытывают те европейские эксперты, активисты и журналисты, чья жизнь и карьера были построены на требовании от всего мира подчиняться Америке, восхищаться Америкой, не перечить Америке и быть благодарными Америке за ее "бескорыстное мировое лидерство", очень скоро перерастет в настоящую панику. Экзистенциальный ужас от необходимости жить в мире, в котором нельзя использовать аргумент "в США лучше, чем у нас, и все должны молчать", для некоторых из них может оказаться страшнее коронавируса.
Можно было бы предположить, что это осознание никогда не доберется до (опустевших из-за карантина) редакций ведущих западных СМИ и аналитических центров. Но все-таки не стоит недооценивать наших заокеанских и европейских партнеров: эффект наглядности, а эпидемия — как раз невероятно яркое, заметное и длительное событие, может крушить даже самые серьезные когнитивные барьеры и предубеждения.
Например, насквозь проамериканский CNN, канал, который невероятно сложно заподозрить хоть в каких-то симпатиях к руководству нашей страны в частности и к жителям нашей страны в целом, внезапно поставил перед собой задачу: понять, что Россия сделала правильно в борьбе с коронавирусом, раз в России количество заболевших (по крайней мере, на момент публикации CNN) меньше, чем в Люксембурге, притом что даже американские журналисты, несмотря на довольно плачевное знание географии рядовыми американцами, точно знают, что населения в России значительно больше, чем в Люксембурге.
Американская пропаганда попробовала отработать строго по методичке: поставила под сомнение официальные данные, обозначила возможность того, что тесты в России какие-то неправильные, и не забыла добавить щепотку критики в адрес властей, но при этом пошла на то, что по американским стандартам можно назвать журналистским подвигом.
В тексте CNN была процитирована эксперт Всемирной организации здравоохранения (более авторитетной международной структуры в вопросе эпидемий просто не существует), которая подчеркнула, что она не верит критике официальных данных. Также упомянуто, что российские спецификации теста и сама лаборатория находятся в списке одобренных самой ВОЗ. "Роспотребнадзор — российское государственное агентство защиты потребителей — объявил в субботу, что в общей сложности провел более 156 тысяч тестов на коронавирус. Россия заявляет, что проводила массовые анализы с начала февраля, в том числе в аэропортах, ориентируясь на путешественников из Ирана, Китая и Южной Кореи", — сообщает американский телеканал.
Этот сюжет уже вызвал аллергическую реакцию и гневные комментарии со стороны некоторых антироссийских активистов в США, но процесс осознания того, что в мире с эпидемией борются лучше, чем в Америке, уже вряд ли получится остановить. Аналогичные материалы опубликованы про Китай, Сингапур, Южную Корею и так далее.
Проблема вашингтонской самооценки не только и не столько в том, что у кого-то лучше получается, а в том, что у американских властей получается едва ли не хуже всех цивилизованных стран. Особенно с учетом того, что у США было два месяца на подготовку.
Если так будет продолжаться, то после кризиса даже в западном инфополе зафиксируются несколько ярких образов и неприятных для Вашингтона идей. Например, Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии запомнятся как государства, которые крайне жесткими мерами обеспечили локальные победы над эпидемиями и помогали другим. Россия же может запомниться как сравнительно эффективный случай сдерживания коронавируса, а также как страна, которую американские санкции заранее приучили к самодостаточности, в том числе в финансовых и продовольственных вопросах, что (по оценке того же The New York Times) привело к тому, что Россия в меньшей степени страдает от мирового финансового шока, накрывшего даже устойчивые западные экономики.
А чем запомнятся США? Скорее всего, вот этим эпизодом, о котором пишут нью-йоркские журналисты: "Немецкие чиновники утверждают, что администрация Трампа, а также, по сообщениям (источников), сам Трамп предложили немецкой фармацевтической компании Cure-Vac один миллиард долларов за приобретение монопольных прав на потенциальную вакцину против COVID-19".
Раньше мир в целом был готов закрывать глаза на такое поведение, но сейчас времена постепенно меняются и игнорировать эти изменения уже не получится.

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