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США проигрывают в Африке Китаю и России

09 марта 2021, 00:40  •  98 • Украина
Для проведения в жизнь африканской стратегии США есть серьёзные препятствия
«В Африке обостряется борьба великих держав не в пользу США» – статью под таким заголовком напечатал журнал Foreign Affairs. Авторы статьи – генерал-майор в отставке, бывший командующий Командованием специальных операций США в Африке Маркус Хикс, доктор философии Кайл Этвелл и сотрудник Объединённого комитета начальников штабов США Дэн Коллини.
Все трое обеспокоены ослаблением позиций США на Чёрном континенте, утверждая, что там побеждают Китай и Россия. Америке требуется безотлагательная разработка новой всеобъемлющей африканской стратегии, заявляют американские аналитики. «Как действующие и бывшие военные, один из которых возглавлял Командование специальных операций США в Африке с 2017 по 2019 год, мы полагаем, что Соединенные Штаты должны позиционировать себя в качестве предпочтительного партнера африканских стран в эпоху обостряющегося соперничества великих держав. Неспособность сделать это поставит под угрозу интересы США на континенте и, возможно, безопасность США у себя в стране», – говорится в статье.
Американские военные советники не покидают Африку (Джибути)
Основания считать, что США проигрывают в «битве за Африку» действительно есть. Главным торговым партнёром Чёрного континента давно является Китай. Если в 1999 году товарооборот между КНР и странами Африки составлял 6 млрд долларов, то в 2009 году эта цифра достигла 100 млрд долларов, а в 2018-м – 204 млрд. В среднем товарооборот между Китаем и странами Африки увеличивался почти на 20% в год, прямые инвестиции – на 40%. А известное консалтинговое агентство McKinsey считает, что эти цифры занижены примерно на 15%.
По данным McKinsey, только в Кот-д’Ивуаре при 30 официально работающих китайских предприятиях на самом деле функционирует свыше 270, в Нигерии вместо 317 – 920 компаний. Общее количество китайских компаний в Африке по состоянию на конец 2017 года превышало 10 000 и продолжало расти. При этом подавляющее большинство китайских компаний, работающих на Чёрном континенте, приносят прибыль и Китаю, и местным экономикам.
Китайцы присутствуют в Африке в инфраструктуре, в добыче полезных ископаемых, в сельском хозяйстве, в сфере услуг. В строительстве доля китайских компаний достигает 50% от общего объёма всех строительных контрактов, заключённых африканскими государствами с иностранцами. «Китай вытесняет с рынков Африки и Азии даже производителей высокотехнологичной продукции из развитых стран», – пишет Forbes.
Церемония открытия китайской военной базы в Джибути
Стратегической целью Китая является интеграция Африканского континента в проект «Один пояс – один путь». Для защиты собственных проектов Китай достиг договорённости о создании опорного пункта на африканском побережье – в Джибути строится китайская военная база.
Растёт и влияние России. «За последние годы Россия значительно расширила свое присутствие в Африке, подписав с 2014 года военные соглашения как минимум с 19 странами и став главным поставщиком оружия на континент, – отмечает Foreign Affairs. – Всего через несколько дней после того, как США объявили о своих планах вывода войск из Сомали в декабре 2020 года, Россия заявила, что достигла соглашения о создании новой военно-морской базы в Порт-Судане. Ее частные военные компании… теперь действуют по всему континенту, от Ливии до Центральноафриканской Республики и Мозамбика».
«Адмирал Григорович» у берегов Судана
На днях в порт Судана, где на основе межправительственного соглашения создаётся пункт обеспечения российского ВМФ, впервые зашёл с визитом российский фрегат «Адмирал Григорович». Как считают западные СМИ, укрепление позиций России в этом районе даёт ей возможность распространить свой контроль на Красное море и Суэцкий канал.
Сотрудничество РФ с государствами Чёрного континента не ограничивается военной сферой. В 2019 году Россия провела в Сочи первый в истории саммит «Россия – Африка», на котором собрались около 10 тысяч представителей более 50 африканских государств. Обсуждались вопросы развития сотрудничества в экономической области.
Российские проекты для Африки
Выступая на российско-африканском саммите, Владимир Путин отметил: «Наше сотрудничество, уходящее корнями в период совместной борьбы против колониализма, носит стратегический и долгосрочный характер. Конечно же, имеются значительные возможности для активизации российско-африканского взаимодействия по самым разным направлениям».
За период 2010-2018 годов товарооборот России со странами Африки удвоился и составил более 20 млрд долларов. Спектр того, что Россия предлагает африканским партнерам, широк: поставка российского оборудования на марокканский нефтеперерабатывающий завод, создание совместного комплекса по производству аммиака и карбамида за 1,2 миллиарда долларов в Анголе, строительство нефтепровода в Республике Конго, содействие развитию ангольских железных дорог в Анголе, строительство Центра ядерной науки и технологий в Руанде и др.
В. Путин на саммите со странами Африки. Фото: Pool
А влияние США в Африке действительно падает. Как считают американские эксперты, первую ошибку США совершили, когда сократили закупку африканской нефти, понадеявшись на обнаруженные у себя залежи сланцевого сырья. Вторую – когда начали выводить свои войска из неспокойных регионов. В итоге за 2008-2019 годы торговый оборот США со странами Африки снизился со 104 миллиардов долларов до 39.
Сдерживают развитие отношений США с Африкой воспоминания о работорговле, которой занимались американцы, вывозя на свои плантации чёрных рабов. На пути новой всеобъемлющей африканской стратегии, к которой призывают американские военные аналитики, стоят достаточно серьёзные препятствия.
Заглавное фото: На российско-африканском саммите
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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