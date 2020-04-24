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США прогоняют Россию и Китай с рынка ядерных технологий
24 апреля 2020, 12:10 • 164 • Политика
Компаниям будут мешать сотрудничать с восточноевропейскими странами
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий, чтобы стать мировым лидером в этой отрасли. Такую задачу перед собой поставило Министерство энергетики США, о чем говорится на сайте ведомства.
Кроме того, американские энергетики предлагают помешать Москве и Пекину наладить прочные отношения с "рядом восточноевропейских и африканских стран", а также запретить импорт ядерного топлива, произведенного в Китае и России. А делаться это будет якобы в интересах национальной безопасности.
Из конкретных предложенных шагов – противодействие топливной компании ТВЭЛ, входящей в Росатом. В 2016 г. российская компания подписала первый контракт с одним из американских операторов АЭС. Он предусматривает использование ядерного топлива "ТВС-Квадрат". Теперь, если стратегию одобрит Трамп, это сотрудничество будет прекращено.
В документе говорится, что установление Москвой или Китаем доминирующих позиций на рынке и развитие двусторонних отношений с другими странами может грозить серьезными геополитическими вызовами для США. Чем-то стратегия напоминает пакет документов, запрещающих под угрозой санкций покупать вооружение у России.
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