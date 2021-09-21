США профинансируют кампанию по привлечению осведомителей СБУ

На Украине начинается информационная кампания «по борьбе с сепаратизмом», об этом сообщает пресс-служба СБУ. Она будет проходить в восьми областях страны — Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской.В сообщении сказано, что именно эти области якобы представляют повышенный интерес для иностранных спецслужб. И украинцев призывают сообщать о возможной угрозе нацбезопасности Украины на «горячую линию» СБУ, а все звонки будут анонимными.«Главная цель кампании – борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора», – говорится в сообщении.Но главное – эту кампанию профинансирует правительство США. И Служба безопасности Украины в партнерстве с центром стратегических коммуникаций «Стратком Украина» сразу же развернула рекламу своего нового начинания. Партнерами Центра является также Министерство обороны Украины, Государственная пограничная служба Украины, Министерство ветеранов Украины, Министерство иностранных дел Украины, Генеральный штаб ВСУ, Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, НАТО, Международная организация по миграции, UN Women и др. Одним словом, намечается грандиозный распил средств, потраченных на организацию стукачей. И все это называется «информационная кампания по противодействию проявлениям гибридной агрессии со стороны РФ».По сути, ничего нового в СБУ не придумали. Всё это было и раньше – «патриоты» регулярно «стучали» в СБУ, сообщая о «сепаратистах», говорящих на русском языке и просто тех, кто выражал своё недовольство властью. Теперь это будет осуществляться на государственном уровне. Остаётся только ввести расценки для добровольных помощников на «сепаратистов», шпионов и пропагандистов «Русского мира».Более откровенно высказался пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.«СБУ борется с сепаратизмом и попытками нарушить суверенитет Украины не только на Донбассе, но и в мирных регионах. Наша цель – блокировать враждебную пропаганду и деятельность российских агентов по разжиганию межнациональной розни, создание искусственных конфликтов и вербовки местных граждан», – заявил ведомства, слова которого приводит сайт спецслужбы.