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США продолжили давить на Кубу: На этот раз под санкции попали правоохранители

31 июля 2021, 04:30  •  51 • Политика
Соединённые Штаты продолжили давить на Кубу и ввели очередной пакет санкций. На этот раз они коснулись правоохранительных органов.
Под санкциями министерства финансов США оказались директор национальной революционной полиции Кубы Оскар Оскар Алехандро Кальехас Валькарсе, его заместитель Эдди Мануэль Сьерра Ариас, а также всё ведомство. Об этом говорится в коммюнике Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).
США продолжили давить на Кубу, так как ранее санкции были введены против главы Минобороны этой страны Альваро Лопеса Миеры. По словам американского лидера Джо Байдена, Вашингтон будет и дальше действовать аналогичным образом.
Санкционное давление было вызвано масштабными акциями протеста, которые охватили Кубу 11 и 12 июля. Люди вышли на улицы в связи с ухудшением качества жизни, включая пандемию и противовирусные ограничения. Некоторые демонстранты выкрикивали и политические лозунги.
По мнению кубинских властей, за организацией протестов стоит Вашингтон.

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