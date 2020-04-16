США продолжают пробивать потолок, а Китай окончательно исцелился: Статистика смертности от COVID-19

Telegram-канал "Последнее китайское предупреждение" обратил внимание на графики, составленные изданием Financial Times на основе информации Университета Джона Хопкинса.

"Англосаксы продолжают пробивать потолок. В Италии, Испании и Франции наметилась ремиссия. Китай, похоже, окончательно исцелился", - сделали вывод авторы канала, изучая динамику роста смертности от COVID-19.

Скриншот: Telegram/@china4news

Вспышка коронавируса объявлена пандемией 11 марта. К середине первого весеннего месяца эпицентром стала Европа. Италия достаточно быстро обогнала Китай по скорости распространения вируса. Строгий режим самоизоляции к середине апреля позволил переломить ситуацию, сейчас число летальных исходов снижается. США же по-прежнему в стадии ускорения. Самым пострадавшим мегаполисом мира является Нью-Йорк.

Если к началу марта около 60% смертей, связанных с COVID-19, приходились на Азию, то в течение пары недель акцент сместился на Италию и Испанию.