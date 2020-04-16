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США продолжают пробивать потолок, а Китай окончательно исцелился: Статистика смертности от COVID-19
16 апреля 2020, 21:10 • 245 • В мире
Количество заражённых коронавирусной инфекцией продолжает расти. В мире уже почти 2,04 миллиона случаев. Причём Соединённые Штаты продолжают пробивать потолок. В Китае же произошло окончательное исцеление. Статистика смертности это доказывает.
Telegram-канал "Последнее китайское предупреждение" обратил внимание на графики, составленные изданием Financial Times на основе информации Университета Джона Хопкинса.
"Англосаксы продолжают пробивать потолок. В Италии, Испании и Франции наметилась ремиссия. Китай, похоже, окончательно исцелился", - сделали вывод авторы канала, изучая динамику роста смертности от COVID-19.
Скриншот: Telegram/@china4news
Вспышка коронавируса объявлена пандемией 11 марта. К середине первого весеннего месяца эпицентром стала Европа. Италия достаточно быстро обогнала Китай по скорости распространения вируса. Строгий режим самоизоляции к середине апреля позволил переломить ситуацию, сейчас число летальных исходов снижается. США же по-прежнему в стадии ускорения. Самым пострадавшим мегаполисом мира является Нью-Йорк.
Если к началу марта около 60% смертей, связанных с COVID-19, приходились на Азию, то в течение пары недель акцент сместился на Италию и Испанию.
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