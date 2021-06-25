«США продолжают пребывать в иллюзиях»: посольство России отвергло обвинения Пентагона по инциденту с британским эсминцем

США продолжают пребывать в иллюзиях относительно реальной ситуации вокруг и внутри Крыма, сообщили в посольстве России в Соединённых Штатах. Российские дипломаты заявили, что обвинения Пентагона в якобы дезинформации по инциденту с эсминцем Defender ВМС Великобритании голословны. Ранее пресс-секретарь Пентагона назвал дезинформацией заявления о стрельбе по курсу британского эсминца. При этом ФСБ России опубликовала видеозапись, на которой запечатлена предупредительная стрельба по курсу британского корабля.

Представитель американского Министерства обороны отметился голословными обвинениями в адрес России относительно информации по инциденту в Чёрном море с участием военного корабля Defender ВМС Великобритании. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

«Обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender (также известен как «Агрессор») голословны. Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе», — говорится в сообщении в Twitter.

Подчеркнём, что название Defender в переводе на русский язык означает «защитник», однако накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предложил британскому ВМФ изменить имя своего эсминца на «Агрессор».

В российской дипмиссии также констатировали, что американские военные отрицают очевидное по произошедшей в Чёрном море ситуации.

«Отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него», — пояснили в посольстве РФ.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Россия якобы предоставила ложные сведения по инциденту с участием британского эсминца.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что сказали вчера в британском Министерстве обороны. Мне кажется — хотя, конечно, вопрос этот следует адресовать им самим, — что они достаточно публично заявили о том, что никаких предупредительных выстрелов по эсминцу Defender произведено не было. Что это просто российская дезинформация — очередной пример того, как Россия пытается подстроить события под свою линию подачи информации. Такого просто не было», — указал он.

Накануне Федеральная служба безопасности опубликовала кадры операции по предотвращению нарушения государственной границы в Чёрном море со стороны корабля Defender ВМС Великобритании. На видеозаписи запечатлено, как экипаж российского пограничного корабля неоднократно выносил предупреждение о применении оружия в случае вхождения британцами в территориальные воды РФ. После того как Defender не отреагировал на сигналы, пограничники открыли предупредительный огонь.

Напомним, что эсминец Defender ВМС Великобритании 23 июня вошёл в территориальное море РФ в районе мыса Фиолент на 3 км. При этом боевой корабль не реагировал на предупреждения российских пограничников о применении оружия в случае нарушения госграницы. Затем пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а истребитель Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, только после этого Defender покинул территориальные воды России.

В Минобороны Великобритании заявили, что Defender совершал мирный проход, а предупредительных выстрелов с российской стороны якобы не производилось. Позднее премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон подчеркнул, что эсминец использовал «международные воды», что было «вполне уместно», а данная ситуация является «делом Минобороны». При этом он не считает произошедшее низкой точкой в отношениях Москвы и Лондона: «Я могу вспомнить времена в своей жизни, когда всё было намного хуже».

При этом корреспондент BBC Джонатан Бил, находившийся на борту эсминца Defender, сообщал, что корабль специально нарушил границу РФ возле побережья Крымского полуострова.

Добавим, что 24 июня МИД России вызвал на Смоленскую площадь посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, которой заявили решительный протест в связи с инцидентом в Чёрном море, подчеркнув, что провокационные и опасные действия корабля ВМС Британии в территориальном море РФ расцениваются как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне», — подчеркнули российские дипломаты.

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, провокация была нужна для того, чтобы укрепить в информационном пространстве Запада миф о непредсказуемости России. Также в инциденте имел место политический компонент.

«Он заключается в провокативной деятельности стран НАТО. А Британия является страной НАТО вблизи наших границ на протяжении длительного времени. Вот это является политическим компонентом. Бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций и многого того, что с этим связано, в отношении России», — говорила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Позднее она выразила уверенность в том, что действия британского эсминца могли быть согласованы с США, поскольку Defender находился в Чёрном море в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под американским военным командованием.

«Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. В таких условиях «мирный проход» британского эсминца не мог не согласовываться с «большим братом», — написала она в своём Telegram-канале.