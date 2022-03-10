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США продолжат помогать Украине: Американский министр раскрыл суть беседы с представителем Киева

10 марта 2022, 06:30  •  105 • Политика
Американский министр обороны Ллойд Остин раскрыл суть беседы с представителем Киева - главой Минобороны Украины Алексеем Резником. Точно известно, что США продолжат помогать Незалежной.
На своей странице в Twitter Остин рассказал, что у него состоялся разговор с Алексеем Резниковым. Темой было оказание дальнейшей помощи Украине. Глава Минобороны США конкретизировал, что речь идёт о помощи в области обороны и безопасности.
Второй темой беседы стали последствия "войны России против Украины". Именно такую формулировку использовал Ллойд Остин. По его словам, Россия действовала "преднамеренно", хотя Киев её якобы ничем не провоцировал.
Утром 24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале военной операции России на Украине. Целью стала защита людей, которых киевский режим планомерно уничтожал последние восемь лет. Чтобы прекратить геноцид украинского населения, проводится демилитаризация и денацификация Незалежной. Защитники ДНР и ЛНР действуют при поддержке Вооружённых сил России, освобождая города и сёла. Владимир Путин подчёркивал: речь не идёт об оккупации Украины.

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