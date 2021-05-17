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США продают Израилю оружие на $735 млн. Сделка на грани срыва
17 мая 2021, 20:30 • 36 • Политика
Администрация президента США Джо Байдена одобрила сделку по поставке Израилю высокоточного американского оружия. За 5 дней до начала кризиса в секторе Газа информацию об этом передали на рассмотрение в Конгресс.
Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена одобрила сделку по поставке высокоточного оружия израильскому правительству Биньямина Нетаньяху. Сумма сделки составит $735 млн. В комплект поставки войдёт оборудование, позволяющее сделать свободнопадающие бомбы управляемыми, при помощи элементов с GPS-датчиками. Об этом сообщает The Washington post со ссылкой на свои источники.
"Администрация (президента США) заявила, что Израиль имеет право на оборону от ХАМАС. Этой позиции ранее придерживалось большинство в Конгрессе", - пишет американское издание.
Однако пока неизвестно, как себя поведут законодатели в условиях обострения конфликта. Уже сейчас к продаже оружия есть вопросы.
"Нам повезло, что мы заметили эту сделку, - сообщил WP один из представителей Демократической партии. - В комитете по иностранным делам палаты представителей нет никакой прозрачности, и важные сделки регулярно утверждаются без проверки".
У конгрессменов есть 20 дней на подачу резолюции об отклонении сделки.
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