США пробуют оружие, превращающее мозги в яичницу. Информационную • 71 • В мире Соединённые Штаты за последние дни издали подозрительно много торжествующих воплей о создании нового оружия. Не иначе как военный бюджет уже попилили и теперь пропагандой заливают его могилу Автор:

Покровский Александр Секретная ракета для нанесения точных ударов по террористам. Деловое издание The Wall Street Journal сообщило об этом с такой радостной страстью, будто индекс Доу — Джонса подпрыгнул на три миллиона пунктов. Даже заголовок такой, будто пришёл он из далёкого гуманного будущего: « Secret U . S . Missile Aims to Kill Only Terrorists , Not Nearby Civilians» («Секретная ракета США нацелена убивать только террористов, а не находящихся рядом гражданских»). То есть это какой же аналитический аппарат должен быть в искусственном интеллекте такой ракеты, чтобы отличить одного бородатого дядьку в бурнусе и шлёпанцах от другого бородатого дядьки в бурнусе и шлёпанцах, чтобы первого убить, а второго приголубить! Но, правда, тут же разъясняется: Правительство США разработало специальную секретную ракету для точечных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, резко уменьшая ущерб и сводя к минимуму жертвы среди гражданского населения. Достигается результат без всякого машинного разума. Оказывается, это «оружие не взрывается, но рассеивает лезвия, чтобы нашинковать ими цель». Гуманно, что. Это тебе не противными иззубренными осколками рвать тела. Это фактически нежно, чуть ли не любя, сделать из террориста бефстроганов. Правда, по-прежнему неясен вопрос с идентификацией гражданских. Но зато сразу ясен становится ответ: а что гражданский делал рядом с террористом, когда попал под акт гуманизации? Значит, тоже террорист, уносите! И ЦРУ, и Пентагон уже использовали это оружие Об этом тоже сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что и те, и другие тщательно хранили тайну самого существования этого боеприпаса, которое, как сообщается, под кодом R9X представляет собой модифицированную версию известной ракеты Hellfire. Это американская ракета класса «воздух-поверхность» с полуактивным или активным наведением, многоцелевое и высокоточное изделие, работающее на дальности до восьми километров. На вооружении с 1985 года, прошла восемь модификаций. В данной модификации используется не фугасная, а инертная боеголовка, которая не взрывается, зато выбрасывает металлический снаряд массой примерно 45 кг или шесть специальных металлических лезвий. Нет, ну красиво же: стоит человек, скажем, в окружении близких товарищей, и вдруг… раз, и на его месте смятка и шанс получить наличку в скупке металлов. Или другой вариант: у каждого из товарищей по куску вождя в руках и вдохновение от владения бесценным наследием. Ракета Hellfire. Фото: www.globallookpress.com Не без юмора товарищи из компаний Rockwell International, Northrop Grumman и Thiokol. Кстати, так хотели убить Бен Ладена в 2012 году. Но тогда, видимо, изделие не было ещё доведено до ума, так что пришлось своего сорвавшегося с нарезки агента уничтожать спецназом ВМС. А потом ещё и спецназ по-тихому прорежать в вертолётных катастрофах, чтобы помалкивал. И вот теперь морпехи США могут спать спокойно. Отныне их заменит металлический шарик. Опять же, большая экономия на вертолётах получается. Оказывается, если верить The Wall Street Journal, ракету с лезвиями впервые применили в феврале 2017 года в сирийской провинции Идлиб, а во второй раз почикали с её помощью террориста Джамаля аль-Бадави, якобы причастного к взрыву эсминца USS Cole в порту Адена 12 октября 2000 года. Мирные жители, говорят, не пострадали… Могучие успехи американской военной техники Истинную ценность ракеты-мясорубки убедительно сформулировал в разговоре с RT завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин: «По большому счёту, статья о R9X — пиар-акция, направленная на пропаганду военной мощи американцев. Это попытка Пентагона показать, что США не отстают от России и Китая, которые, как известно, обогнали их в такой критически важной сфере, как гиперзвук. В реальности у гражданского общества и экспертов нет возможности оценить эффективность этой ракеты и целесообразность её создания». В правоте оценки авторитетного эксперта убеждают даже не элементарные вопросы насчёт боевого применения кинетических ножиков или шариков против бронированных целей, бункеров, подземных убежищ и прочих укрытий, где могут скрываться террористы. Но и прежде всего то, что американская пресса за последние дни буквально-таки гуртом вывалила сообщения об одном бессмертном успехе американских оружейников за другим. Здание Пентагона. Фото: www.globallookpress.com То руководитель Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона Стивен Уокер заявляет о близкой готовности к испытанию сразу двух видов гиперзвуковых аппаратов — ракеты с воздушно-реактивным двигателем (HAWC) и глайдера (TBG). То заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд клятвенно заверяет конгрессменов, что за три года будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет. Это будут некие сенсоры, размещённые в ближнем космосе. То сообщают, что ВВС США смогли сбить ракеты в воздухе с помощью лазера. И тут же кричат, что эти лазеры уже в 2021 году поставят на все американские истребители. И, что характерно, после всех этих торжественных заявлений американцы чутко замирают, направляя свои ушки в сторону России. А губки тихо шепчут: «Это наш ответ "Пересветам"… это наш ответ "Сарматам"… это наш ответ "Буревестникам", которые вообще страшны, озорны, стозевны и лаяй». И вообще летают медленно и плохо. И снова так глазками в сторону Москвы — зырк! Не готовится ли там Путин снова объявить о каком-нибудь «Посейдоне 2.0», который уже не под водой, а под землёй норы к центрам принятия решений в США прокладывает? Или «Купол» какой, через который поражающим факторам ядерного взрыва не пробиться? Или, может, космический истребитель на ядерной силовой установке? Ведь чего только от этих русских ожидать можно по нынешним тяжким временам… «Сармат». Фото: www.globallookpress.com Но США же не могут быть вторыми! На них же ответственность за весь мир со всеми его Кимами, Мадуро, Хаменеи и прочими непокорными! Не говоря уже про Путина и Си. Вот и стараются хотя бы на уровне прессы и заявлений вторых лиц изобразить бурные победы в гонке военных технологий. Вот только делается это как-то… неубедительно, что ли. Когда целое Управление космической и противоракетной обороны при Стратегическом командовании ВС США размещает на сайте госзакупок запрос в пространство, нет ли в нём каких-либо компаний, которые взялись за разработку модулей для подсистем многоцелевого высокоэнергетического лазерного оружия HEL (High Energy Laser), это говорит лишь о том, что систематической работы в этом направлении американская военная наука, скорее всего, просто не вела. Ну а пока такие компании ищутся, надо погромче кричать о том, что некая непонятно какая лазерная установка сбила в полигонных условиях непонятно какие ракеты, и тут же запускать в информационный континуум шар о том, что США уже приняли решение защищать лазерным оружием свои авианосцы. С толстым таким намёком: видите, как далеко мы продвинулись, раз уже на авианосцы готовы лазеры ставить? И на истребители. Прямо на все и прямо вот-вот. Вдруг этот информационный шар сработает, как тот металлический — раз, и все мозги всмятку!





