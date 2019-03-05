США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры

Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

По её словам, это было бы верным решением в связи с потерей доверия к Холодницкому.

«Для того чтобы обеспечить целостность антикоррупционных учреждений, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменён. Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел», — приводит слова посла США УНИАН.

Ранее «Большая семёрка» и Всемирный банк раскритиковали решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении.

В Евросоюзе выразили обеспокоенность решением украинского КС.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила стране заморозить безвиз с ЕС и лишить её кредитов МВФ.