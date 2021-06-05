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США призвали смириться: "Россия есть, была и будет"
05 июня 2021, 14:35 • 132 • Политика
Президент России Владимир Путин призвал США смириться с тем, что "Россия есть, была и будет".
В рамках встречи в видеоформате с главами международных информагентств в ходе ПМЭФ-2021 президент России Владимир Путин прокомментировал отношения между Москвой и Вашингтоном.
Глава государства обратил внимание, что это не наша страна "загнала" отношения между двумя странами в состояние, в котором они сейчас находятся. В частности, подчеркнул, что Россия ни разу не делала первого шага на обострение, для нанесения ущерба отношениям.
Затронул президент и тему санкций.
"Мы, что ли, вводили санкции против США? - озадачил он западных журналистов прямым вопросом. - Это США против нас санкции вводили и продолжают вводить. По каждому поводу и без повода вообще, только потому, что мы существуем".
Однако, как подчеркнул Владимир Путин, Соединённым Штатам "придётся смириться" с тем, что "Россия есть, была и будет".
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