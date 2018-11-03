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США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией

03 ноября 2018, 15:54  •  311 • Политика
Обозреватель The Washington Times Тодд Вуд призвал США одуматься и остановить расширение границ НАТО, назвав это «безумием», которое грозит военным конфликтом с Россией.
Не секрет, что НАТО намерено расширить свои границы поближе к России за счет принятия в свои члены Украины и Грузии. Однако это отнюдь не радует рядовых американцев, которые на себе испытали ужасы войны. Обозреватель The Washington Times, бывший пилот вертолетов, участвующих в спецоперациях, Тодд Вуд призвал США одуматься и повлиять на Альянс, назвав расширение границ НАТО «безумием». Основное беспокойство автора вызывает тот факт, что это может вполне реально спровоцировать войну с Россией.
Он напомнил о предупреждении Москвы по поводу присоединения Украины и Грузии к Североатлантическому Альянсу, отметив, что Россия «вынуждена действовать». И это, по мнению обозревателя, не пустая угроза, а вполне реальная.
«Честно говоря, у них нет выбора. Любой уважающий себя российский лидер должен будет отреагировать или уйти в отставку», - пояснил свое мнение Вуд, подчеркнув, что он — не фанат президента России Владимира Путина.
«Я реалист. Я много знаю об этой части света. Но то, что мы делаем, - это безумие», - подчеркнул автор.
При этом он призвал Соединенные Штаты защищать себя, а не давать надежду украинцам и грузинам на защиту в виде «американского ядерного зонтика».
«Будем откровенны: НАТО - ничто без Америки, - отметил Вуд, перечисляя страны, которые входят в Альянс, но вряд ли способны себя защитить. - Германия может летать только на нескольких истребителях. НАТО не является истинным альянсом. Это американская безопасность для европейских стран, которые не хотят защищаться».
Так зачем американцам военный конфликт с Россией, недоумевает автор публикации. По его мнению, «Америка не должна быть защитником мира».
«Пусть другие защищают себя. Американские мужчины и женщины не должны подвергать риску свои жизни, защищая Киев или Тбилиси», - призывает обозреватель, вновь напоминая, что расширение границ НАТО поближе к России - «это безумие», которое надо остановить. Прямо сейчас.
«Прекратите безумие. Остановите попытку конфликта, - требует автор публикации. - Кто-то очень хочет войны».

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