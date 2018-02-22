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США признались, что намеренно медлят с продлением ДСНВ

22 февраля 2018, 07:39  •  164 • В мире
США пока не приняли решение о продлении ДСНВ с Россией после 2021 года.
Стало известно о том, что заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер заявил о том, что решения о продлении Штатами ДСНВ еще нет.
Так, в ходе своей речи на саммите по ядерному сдерживанию, который проходил в Вашингтоне, он заявил, что сейчас власти США пока не приняли решение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - ДСНВ с Россией после 2021 года.
“Мы говорим в опубликованной в начале февраля новой ядерной доктрине, что мы будем следовать договору. Но мы пока не приняли решение о его продлении, - заявил Суфер. - Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения. И нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора".
Отметим, что ДСНВ был подписан с Россией в 2010 году. Сейчас идет речь о его продлении еще на пять лет. Ранее в МИД России заявили, что Москва полностью выполнила обязательства по ДСНВ.

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