США признали провал минской операции, а в ЕС продолжают попытки "уронить" Лукашенко

В Евросоюзе не теряют надежды завершить белорусский проект по майданному сценарию. Официальный представитель ЕС по международным делам Набила Массрали заявила, что в союзе не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Подобный вывод европейские политики делают после "отказа от диалога", а также "агрессивных заявлений" Лукашенко и "массовых арестов" в стране на фоне акций протеста.

Также Массрали заявила, что в Белоруссии против граждан используются боеприпасы, и добавила, что люди имеют право на мирный протест и забастовку. Безусловно, Массрали ничего не сказала о том, что мирные протесты - это взрывы самодельных бомб на площадях активистами и нападения на сотрудников правоохранительных органов. Зато добавила, что глава Евросоюз намерен продолжить санкционное давление на "виновных".

Стоит напомнить, что даже США отказались от риторики противостояния с Лукашенко, поняв, что майданный проект провален, а Светлана Тихановская не справилась с ролью оппозиционного лидера. Об этом, в частности, говорил политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда, анализируя звонок госсекретаря США Майка Помпео Александру Лукашенко.