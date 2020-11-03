|
США признали провал минской операции, а в ЕС продолжают попытки "уронить" Лукашенко
03 ноября 2020, 13:25 • 97 • Политика
Александр Лукашенко, как полагают в ЕС, нелегитимный президент. Здесь настаивают, что будут и дальше давить санкциями на политика. В то же время в США уже признали провал минской операции и предпринимают попытки склонить Лукашенко на свою сторону…
В Евросоюзе не теряют надежды завершить белорусский проект по майданному сценарию. Официальный представитель ЕС по международным делам Набила Массрали заявила, что в союзе не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Подобный вывод европейские политики делают после "отказа от диалога", а также "агрессивных заявлений" Лукашенко и "массовых арестов" в стране на фоне акций протеста.
Также Массрали заявила, что в Белоруссии против граждан используются боеприпасы, и добавила, что люди имеют право на мирный протест и забастовку. Безусловно, Массрали ничего не сказала о том, что мирные протесты - это взрывы самодельных бомб на площадях активистами и нападения на сотрудников правоохранительных органов. Зато добавила, что глава Евросоюз намерен продолжить санкционное давление на "виновных".
Стоит напомнить, что даже США отказались от риторики противостояния с Лукашенко, поняв, что майданный проект провален, а Светлана Тихановская не справилась с ролью оппозиционного лидера. Об этом, в частности, говорил политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда, анализируя звонок госсекретаря США Майка Помпео Александру Лукашенко.
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 октября 2020, 16:05
|
31 октября 2020, 00:10
|
27 октября 2020, 20:05
|
28 октября 2020, 15:20
|
01 ноября 2020, 15:35
|
27 октября 2020, 18:15
|
29 октября 2020, 06:00