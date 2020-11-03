Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликв...
Главная / Политика

США признали провал минской операции, а в ЕС продолжают попытки "уронить" Лукашенко

03 ноября 2020, 13:25  •  97 • Политика
Александр Лукашенко, как полагают в ЕС, нелегитимный президент. Здесь настаивают, что будут и дальше давить санкциями на политика. В то же время в США уже признали провал минской операции и предпринимают попытки склонить Лукашенко на свою сторону…
В Евросоюзе не теряют надежды завершить белорусский проект по майданному сценарию. Официальный представитель ЕС по международным делам Набила Массрали заявила, что в союзе не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Подобный вывод европейские политики делают после "отказа от диалога", а также "агрессивных заявлений" Лукашенко и "массовых арестов" в стране на фоне акций протеста.
Также Массрали заявила, что в Белоруссии против граждан используются боеприпасы, и добавила, что люди имеют право на мирный протест и забастовку. Безусловно, Массрали ничего не сказала о том, что мирные протесты - это взрывы самодельных бомб на площадях активистами и нападения на сотрудников правоохранительных органов. Зато добавила, что глава Евросоюз намерен продолжить санкционное давление на "виновных".
Стоит напомнить, что даже США отказались от риторики противостояния с Лукашенко, поняв, что майданный проект провален, а Светлана Тихановская не справилась с ролью оппозиционного лидера. Об этом, в частности, говорил политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда, анализируя звонок госсекретаря США Майка Помпео Александру Лукашенко.
Теперь со стороны американцев идёт перегруппировка. Слова Помпео о том, что США уважают территориальную целостность республики - это фактически шаг назад, попытка найти компромисс. С Тихановской не получилось, день за днём проходит, Лукашенко между тем уходить не собирается, а одновременно с этим Москва пытается подтянуть к себе Минск всё ближе. Что делать Вашингтону? Пытаться опять склонить Лукашенко к так называемой многовекторности, - заметил Михеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
03 ноября 2020, 09:45
"Он не просто олигарх…": Имя серого кардинала партии Прилепина заметили в "списке спонсоров" ВСУ
03 ноября 2020, 04:15
Четырёхдневка в России неминуема: Эксперт сделал два вывода, посчитав наши деньги
03 ноября 2020, 07:55
Силуанову и Набиуллиной подложили свинью: Из России утекают деньги
03 ноября 2020, 04:15
Армянские и азербайджанские представители назвали условие прекращения войны в Карабахе
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... н...
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
03 ноября 2020, 09:45
"Он не просто олигарх…": Имя серого кардинала партии Прилепина заметили в &...
03 ноября 2020, 04:15
Четырёхдневка в России неминуема: Эксперт сделал два вывода, посчитав наши деньги
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 16:05
Полиция в США испугалась толпы грабителей, куда в одиночку кинулся русский - чтобы отбить своё
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
28 октября 2020, 15:20
В России ответили на вторжение норвежского корабля на свою территорию
01 ноября 2020, 15:35
Поляки устроили многотысячный протест. Журналист констатировал: "Ещё одно позорище"
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.