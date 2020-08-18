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США признали превосходство русских в ядерном оружии. Официально

18 августа 2020, 22:25  •  36 • В мире
В СМИ обнародовали официальный документ из комитета Сената США по вопросам политики Республиканской партии, в котором сообщается, что Россия и Китай значительно опережают Америку в плане осуществления программ модернизации ядерного вооружения. Тем самым американцы официально признали превосходство русских в ядерном оружии.
"Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации", - сообщили в комитете Сената США по вопросам политики Республиканской партии, рассуждая о модернизации ядерных вооружений.
Поскольку речь идёт о конкретном документе, то можно говорить о том, что США теперь официально признали превосходство русских в ядерном оружии.
Кроме того, в том же документе уточняется также, что Москва и Пекин активно увеличивают свой ядерный арсенал. Правда, тут же говорится, что и в США модернизируют собственную ядерную триаду. В документе подчёркивается, что этот процесс является решающим для национальной безопасности Америки.
Прописывается и бюджет на ядерные "хотелки" США. Так, в текущем году на обновление ядерного арсенала конгресс уже выделил $12,46 млрд. На следующий год эту сумму предполагается увеличить до $15,6 млрд.
"Сенатский проект "Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год" предполагает полное финансирование деятельности управления в области вооружений на сумму $15,6 млрд", - сообщает RT ссылкой на комитет.

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