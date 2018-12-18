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США признали: Они ничто перед гиперзвуковым оружием России
18 декабря 2018, 21:24 • 66 • В мире
У США нет сил ПРО, достаточных, чтобы противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая, признала Счётная палата Америки
Автор:
Покровский Александр
Соединённые Штаты Америки не обладают такой противоракетной обороной (ПРО), которая могла бы оказаться достаточно эффективной для защиты от гиперзвукового оружия России и Китая. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты США, выдержки из которого приводятся в прессе.
Контрмер не существует
«Контрмер не существует», — прямо сообщается в документе:
Наконец-то! Не прошло и года!
А ведь поначалу в американском истеблишменте царили чуть ли не шапкозакидательские настроения. Когда 1 марта в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин презентовал новые виды разработанных в России вооружений, включая несколько классов гиперзвукового оружия, в Вашингтоне пытались даже веселиться. Мол, мультики показал диктатор, от страха это сделал. На самом деле санкции Москву подкосили, а грозно сдвинутые брови Вашингтона вообще вогнали Кремль едва ли не в диарею.
В. Путин. Фото: kremlin.ru
И по методичкам американских агентов влияния и пропагандистов были разосланы примерно такие же оптимистические сигналы.
Правда, опытным наблюдателям то американское высокомерие казалось наигранным, а веселье — сильно натужным. Особенно когда слово доходило до военных. Те довольно быстро не только распознали угрозу, но и поняли, что ничего не могут ей противопоставить.
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