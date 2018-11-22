США признали исключительное право России на Сирию

Политика Вашингтона в отношении Сирии в последние годы очень сильно запутана. Дональд Трамп, став президентом, первое время продолжал придерживаться той линии, которую наметил в ходе предвыборной гонки — уничтожение ИГИЛ* совместно со всеми заинтересованными в этом деле сторонами, в том числе с Россией. Но со временем стало понятно, что на ближневосточную политику США президент оказывает незначительное влияние. В итоге, когда Трамп все еще говорил о каком-то сотрудничестве, конфликт между РФ и Штатами на месте только усугублялся. Потом началось разделение сфер влияния, и тут уже заявлять о совместном решении проблем стало бессмысленно, а в случае с Трампом — даже опасно, опасно для его политической карьеры. В итоге, Сирию разделили на три части, негласно, конечно, но ситуация такова, что всем это прекрасно понятно.

Россия, сделав ставку на Асада, отвоевала для него центральную и южную части страны, север отошел курдам, ведомым американцами, а Идлиб и северное Алеппо, за исключением Манбиджа и еще пары населенных пунктов, контролируют турки. Кроме того, есть и другие силы, удерживающие пускай и меньшие, но все же территории суверенного государства. Например, иракцы, а именно Силы народной мобилизации из-за прорыва Исламского государства к своим границам решили перейти в Сирию и взять управление приграничных сирийских районов на себя. А Хезболла и вовсе контролирует почти всю границу с Ливаном.

Пока, к сожалению, никто не предпринял хоть каких-то серьезных действий для преодоления этой ситуации. И это значит, что фактический развал Сирии уже давно произошел, теперь же он только усугубляется. Стороны отдаляются друг от друга, стимулируя сирийское население воспринимать своих сограждан, проживающих под контролем других сил, как чужаков или даже враждебных чужаков. Так что приход иностранцев в Сирию, конечно, привел к победе над кровожадными сектантами Исламского государства, однако это так же исключило возможность объединения всей территории республики под властью какой-нибудь одной местной силы.

Именно в связи с этим периодически возникают разговоры о необходимости вывода иностранцев. Об том говорили все подряд, начиная от наших военных и политиков и заканчивая даже австралийцами, которые политически в САР никак не присутствуют, зато скинули на сирийцев столько бомб, что впереди них по этому показателю только РФ и США.

Но так, как это на днях сделали американцы, никто еще не позволял себе размышлять о будущем Сирии, пожалуй, даже в самой Москве. Так, специальный представитель Государственного секретаря США по взаимодействию в Сирии Джеймс Джеффри заявил, что иностранцы должны покинуть Сирию. Первым это должен сделать Иран, а уже все остальные за ним подтянутся, в том числе сами Соединенные Штаты.

Но при этом Джеффри полагает, что нет оснований требовать этого от России. По его мнению, она имеет все права и дальше присутствовать в Сирии, так как там у нее и до войны была военная база. Да и вообще, по словам американского чиновника, Штаты не намерены ставить России палки в колеса — мол, если хотят себе дружественного Асада в Дамаске, то пускай он и будет править, только вот Москве надо немного надавить на него и заставить поменять внутреннюю политику. Да и вообще с приходом Трампа Вашингтон сменил приоритеты и теперь борьбе с Асадом предпочитают противодействие Ирану на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии.

Как-то неожиданно слышать такое от официальных лиц США, которые обычно больше других критикуют РФ. Чем же вызваны подобные речи? Неужели Вашингтон признал исключительные права РФ на Сирию? Или эти слова, как это часто случается, ни к чему не приведут?

Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что еще около полугода назад представители США, в том числе из разведсообщества активно распространяли информацию о якобы скором прекращении американской кампании в Сирии. Они развозили боевиков ИГИЛ по странам происхождения и запрашивали дополнительную информацию о тех, кто еще продолжает заниматься террористической деятельностью. С РФ, кстати, они тоже пытались наладить подобный контакт, но договориться не получилось. В связи с этим, к слову, имели место быть некоторые конфузы — так, например, несколько граждан РФ, воевавших на стороне ИГ и других радикальных групп, были доставлены в третьи страны и посажены там в тюрьмы. Штаты решили доверить вопросы экстрадиции этим государствам.

Потом начались активные контакты с сирийским правительством при посредничестве россиян и при участии курдов. Штаты предлагали несколько вариантов, при которых возможен их уход и даже расформирование политических структур на курдском севере. Но выдвигаемые условия были неприемлемыми.

Заявление Джеффри является продолжением этой истории. По факту это — манипуляция. Очередная попытка внести раздор между Ираном и Россией. Они делают ставку на то, что уставшая от многочисленных трудностей РФ наконец-таки даст слабину, пойдет на уступки и выдавит иранцев. Но в этом нет никакого смысла. Во-первых, сам Иран этого не хочет, во-вторых, Дамаск этого не хочет, в-третьих, уход персов не гарантирует уход американцев, в-четвертых, сокращение иностранного присутствия, скорее всего, приведет к переходу гражданской войны из замороженного состояния в активное. Помимо этого на часть оппозиционных группировок у США вообще нет влияния, например, в случае с Идлибом они практически бессильны что-либо сделать. Да и в целом предложение очень сомнительное — Вашингтон наверняка найдет новые поводы не уходить из Сирии, даже если иранцы вдруг уйдут.

Особенно примечательно в данном случае, замечание на тему давления на Асада — всегда можно найти что-то, чтобы быть им недовольным. Так что к подобным заявлениям не стоит относиться всерьез.

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*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена