США признали, что проводят опыты в биологических лабораториях на Украине

Американские биолаборатории на территории Украины действуют в соответствии с международным соглашением.Об этом сообщается на официальном сайте посольства США в Украине.«Посольство США хотело бы утвердить реальное положение вещей в отношении распространения дезинформации, которая крутится в некоторых кругах Украины, наследуя русскую дезинформацию относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз», – говорится во вступлении к заявлению.Дальнейший текст прокомментировал у себя в Telegram-канале украинский юрист Андрей Портнов.«Посольство США распространило заявление, в котором признало, что создало в Украине биологические лаборатории и работает над: «обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.Мы также работаем, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности. Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки», – процитировал юрист оправдания американских дипломатов«Друзья, кто-то может объяснить, что это за набор словосочетаний и почему эти лаборатории нельзя содержать у себя в США? И что это вообще за бред?» – задался вопросом Портнов.Кроме данного текста в заявлении опубликована ссылка на подробности, адресующая на англоязычную версию сайта, а также некоторая справочная информация.«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны, чтобы всем нам жилось безопаснее», – говорится в заявлении.Также отмечается, что совместный биологический исследовательский центр на Украине действует в соответствии с международным соглашением.