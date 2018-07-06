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США приветствуют закон о национальной безопасности Украины
06 июля 2018, 22:24 • 39 • Украина
В Госдепартаменте США заявили, что приветствуют принятие Украиной закона о национальной безопасности.
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Соединённые Штаты приветствуют новый закон Украины о национальной безопасности, принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля», — говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия вооружённых сил Украины и НАТО.
«Полная реализация закона, в том числе создание в Раде комитета по надзору за сектором безопасности и нового закона о Службе безопасности Украины, ещё больше укрепит западную интеграцию Украины», — подчеркнули в ведомстве.
В Вашингтоне заявили, что США и дальше готовы поддерживать реформы в области обороны и безопасности страны.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о национальной безопасности страны.
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