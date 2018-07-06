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США приветствуют закон о национальной безопасности Украины

06 июля 2018, 22:24  •  39 • Украина
В Госдепартаменте США заявили, что приветствуют принятие Украиной закона о национальной безопасности.
 
© West Coast Surfer globallookpress.com
 

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Соединённые Штаты приветствуют новый закон Украины о национальной безопасности, принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля», — говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия вооружённых сил Украины и НАТО.

«Полная реализация закона, в том числе создание в Раде комитета по надзору за сектором безопасности и нового закона о Службе безопасности Украины, ещё больше укрепит западную интеграцию Украины», — подчеркнули в ведомстве.

В Вашингтоне заявили, что США и дальше готовы поддерживать реформы в области обороны и безопасности страны. 

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о национальной безопасности страны.

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