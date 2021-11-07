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США привели Россию к мировому господству из-за трех ошибок

07 ноября 2021, 01:30  •  47 • Политика
Фото: Ohde/face to face/face to face/www.globallookpress.com
Вашингтону стоило наладить отношения с Москвой, полагает обозреватель
Миром правит Россия. США растеряли все свое могущество в период холодной войны. Таким мнением поделился эксперт Зоран Метер на страницах хорватского издания Geopolitika.news.
Первой ошибкой США стали козни против России. Вашингтон безуспешно пытается вернуть себе мировое господство. В 20 веке американцы фактически дали старт возрождению великой и мощной России, какой она есть сейчас. США давали РФ пустые обещания, пытались расширить влияние НАТО на Востоке, а в итоге заставили россиян воспрять духом, чтобы не терпеть унижения со стороны Запада. Журналист отметил, что Россия – единственная страна в мире, противостоящая гнету США.
Второй ошибкой стало упоение победой в холодной войне. США подмяли под себя "горячие точки". Американцы имеют огромное влияние на Украину и конфликт между Китаем и Тайванем. В итоге на пути американцев к мировому господству оказалась лишь Россия. С ее поддержкой США могли бы победить Китай, но этого уже никогда не случится.
Третьей ошибкой стало заблуждение американцев по вопросу Курил. США, пишет Метер, специально создают искусственное напряжение в отношениях с Японией, чтобы не потерять на нее влияние. Именно этим журналист объясняет неожиданное заявление новоиспеченного японского премьера Фумио Кисиды о правах Страны восходящего солнца на четыре Курильских острова. При этом отношения Японии с Россией не ухудшаются, первая, например, все еще покупает СПГ из РФ.
Эксперт отмечает, что США упустили все шансы на лидерство, которое теперь осталось за Россией. Конечно, добавляет хорват, что будет через 10 лет никто не знает, но с Россией по-прежнему будут все считаться. Ведь новый мировой порядок уже зародился.

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