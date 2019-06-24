США приватизируют Грецию, ссоря её с Россией

Автор:

Латышев Сергей

Посол США в Афинах Джеффри Пайетт в очередной раз доказал, что продолжает на своём посту в Греции, который занимает с 2016 года, ту же самую работу, которую начал в 2013 году на Украине: всячески вредить России.

И надо признать, что у него это прекрасно получается. Его ядовитые «печеньки» расходятся в Афинах как горячие пирожки. А когда их потребителям станет худо, его перебросят в другую страну, которую он точно так же будет «любить», как и те, где был ранее аккредитован. Потому что «пешек», которыми можно пожертвовать на «великой шахматной доске» в игре с Россией, никогда не бывает мало.

Выступая в пятницу на конференции по полезным ископаемым, сообщают греческие СМИ, Пайетт заявил о заинтересованности США в приватизации портов, особенно на севере Греции, откуда рукой подать до России и Балкан. Посол подчеркнул, что американцы интересуются также приватизацией энергетического сектора, возможностями в сферах высоких технологий и образования.

Это было одно из мероприятий среди многих конференций, семинаров и форумов, на которых постоянно выступает американский посол, утверждающий, что Греция является «ключевым натовским союзником», «столпом региональной стабильности», «партнёром» и «другом» США. Пайетт с удовольствием констатирует, что нынешние афинские власти укрепили военные связи с США, что американские базы в Греции интенсивно используются.

Посол США в Афинах Джеффри Пайетт делает всё для того, чтобы разрушить вековые отношения России и Греции. Фото: www.globallookpress.com

Почему у Пайетта всё получается?

В декабре 2018 года между Афинами и Вашингтоном начался стратегический диалог, охватывающий все главные сферы отношений. Посол также не скрывает удовлетворения, что с конца прошлого года Греция начала закупать американский сжиженный газ. И особенно – в связи с тем что Афины предварительно разругались с Россией, якобы вмешивавшейся во внутренние дела Греции, в том числе через «шпионов в рясах».

Это Москва, дескать, пыталась использовать греков для срыва урегулирования спора о названии соседней Македонии, чтобы заблокировать путь для вступления Скопье и ещё нескольких неохваченных стран Западных Балкан в НАТО и Евросоюз.

С киевским опытом, обвести греков вокруг пальца Пайетту ничего не стоит. Он может даже рассчитывать на то, что греки ему будут подыгрывать – не веря, делать вид, что верят. Потому что политическая и экономическая элита Греции полностью находится под контролем Запада, и США прежде всего. Прямо выполнить тот или иной приказ американского посольства – унизительно для гордых греков. Не выполнить – значит поставить на себе крест.

Единственный выход в этой ситуации - сделать вид, что это собственная инициатива, что этого требует национальная гордость. Такой спектакль, собственно, мы и наблюдаем при Пайетте в Афинах. Его греческие участники мотивированы играть свои роли по соображениям не только напускного патриотизма. Греция обладает одной из крупнейших в мире внешней задолженностью по отношению к ВВП. Россия спасти греков из долговой ямы не может. И до сих пор Греция не вылетела в трубу только потому, что ЕС и находящийся под контролем США МВФ ей финансово помогают, списали значительную часть долгов.

Но долг платежом красен. Поэтому Афинам и приходится продавать Западу по дешёвке греческие активы, менять политику в отношении создавшей Грецию в позапрошлом веке как государство России, нежно дружить с Вашингтоном.

Оценён по заслугам

Но всё это не происходит механически. Личная роль в происходящем американского посла исключительно велика. Поэтому-то Госдеп и отошёл от обычной практики, продлив Пайетту на год срок его командировки в Грецию – до лета 2020 года.

«Бунтарь», ставший любимцем Запада: Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Фото: www.globallookpress.com

И это произошло несмотря на то, что Пайетт – записной демократ, а в США уже началась предвыборная кампания.

Партийная подозрительность у нынешней республиканской администрации отступила перед признанием «заслуг» дипломата, сделавшего Украину врагом России и собирающегося использовать это ноу-хау в Греции с той же целью. Блокирование дружественных отношений обеих стран во многих областях, срыв всех значимых проектов российско-греческого экономического сотрудничества, участия России в греческой приватизации – это во многом результат «успешных» усилий посольства США. Даже футбольные клубы и табачные фабрики теперь вряд ли удастся приватизировать в Греции российскому капиталу, как этого не допускалось и раньше в отношении энергетических компаний, морских портов и железных дорог.

К чему всё это приведёт?

Амбиции «проникшегося православным духом» Пайетта даже шире. Именно после того, как он стал послом США в Афинах, Госдеп не только возобновил агрессивную политику на греческом направлении, но и «открылся» для православия. Не только сам Пайетт, совершивший «паломничество» на Афон, стал «другом» греческих священников, иерархов и журналистов, пишущих на религиозные темы. Он открыл эти двери для постоянных визитёров из США, прежде всего Госдепа, чтобы перетянуть Элладскую церковь на сторону Вашингтона и его вассалов в гибридной войне с Россией, дестабилизировать Афон, посеять смуту в мировом Православии.

Понятно, что для Греции, снимающей своим новым отношением к России всякие сомнения Москвы в дальнейшем развитии тесных отношений с её архиврагом – Турцией, никаких реальных выгод от этого не предвидится. Ведь США всегда думают только о себе и своих интересах. И Россия, все освобожденные которой страны теперь находятся в стане её врагов, постепенно учится тому же. Однако чем теснее будут отношения Греции с США, а России – с Турцией, тем меньше Москва сможет сделать для Греции, когда ей станет действительно худо.

Странно, что в Афинах об этом, похоже, даже не задумываются.