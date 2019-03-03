США присматриваются к «слуге народа»: Почему американцам выгодна победа Зеленского

До президентских выборов на Украине остаётся ровно один месяц. Не будем питать излишних иллюзий: их исход совершенно не зависит от того, кого предпочтут видеть во главе страны украинские граждане. Окончательное решение по кандидатурам принимается за тысячи километров от Киева, на другом континенте

Автор:

Павленко Дмитрий

Тем не менее «вашингтонский обком», судя по всему, ещё не до конца определился с «шестёркой», которая получит заветный ярлык на киевское княжение. А это значит, что украинская избирательная кампания преподнесёт ещё немало сюрпризов. И, вполне возможно, самых неожиданных.

Согласно последним данным социологических опросов, лидером предвыборной гонки остаётся шоумен Владимир Зеленский. За его кандидатуру готовы отдать свой голос уже более четверти украинских избирателей. На втором месте – действующий президент Украины Пётр Порошенко. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), его рейтинг составляет 18%. На третьей строчке – лидер «Батькивщины», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. За неё сегодня готовы проголосовать около 13,8% избирателей. Замыкают пятёрку кандидатов бывший министр энергетики Юрий Бойко (10,9%) и экс-министр обороны Анатолий Гриценко (6,4%).

«Шоколадный король» vs «газовая принцесса»

До Нового года мало кто сомневался, что основная борьба за президентское кресло развернётся между двумя давними соперниками и наиболее искушёнными в политической борьбе действующим президентом Порошенко и экс-премьером Тимошенко. Однако на сегодня рейтинг «газовой принцессы» демонстрирует тенденцию к снижению. Украинские эксперты объясняют это целым рядом факторов, среди которых – подозрение в отношении представителя «Батькивщины», председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера в причастности к организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, а также расследуемые обвинения в подкупе избирателей.

Между тем Юлия Тимошенко на этой неделе предприняла отчаянную попытку поднять свой рейтинг за счёт громкого обвинения Петра Порошенко в государственной измене и намерения объявить ему импичмент. Связано это было с вышедшим в понедельник расследованием журналистов Дениса Бигуса и Леси Ивановой о том, как президент и его окружение наживаются за счёт украинской армии. Однако в Верховной раде пропрезидентское большинство отказалось давать старт процедуре импичмента Порошенко.

П. Порошенко на встрече с избирателями. Фото: www.globallookpress.com

Отметим, что Порошенко апеллирует в первую очередь к наиболее политически активной и радикально русофобской части электората. Основные лозунги его избирательной кампании: «Армiя, мова, вiра» и «Кандидатов много – президент один». Соответственно, акцент на то, что только Порошенко и никто другой способен противостоять «российской агрессии», а также продолжать курс на агрессивную тотальную украинизацию и гонения на ненавидимую «свидомыми» русофобами каноническую Украинскую Православную Церковь.

Тимошенко также демонстрирует бескомпромиссную риторику в отношении России и Донбасса, но при этом она акцентирует внимание на социальных проблемах, касающихся каждого украинца, вне зависимости от принадлежности к «ватникам» или «вышиватникам».

Новая власть без промедления возьмётся за наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве страны, – обещает Юлия Владимировна в своём Facebook . – Цены на газ, а также на тепло и горячую воду будут снижены вдвое, тарифы будут экономически обоснованы. Государственная программа модернизации, капитального ремонта и энергомодернизации жилищного фонда станет национальным приоритетом. Этот пошаговый план обновления жилищного фонда уже разработан нашей командой.

Слуга народа или олигархов: в чём казус Зеленского?

Между тем главным «сюрпризом» нынешней украинской избирательной кампании является успешный старт шоумена, руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского. О своём выдвижении в президенты он заявил в канун 2019 года – и довольно быстро вырвался в лидеры избирательной гонки. Его успех связан с целым рядом факторов.

Так, шоумен и актёр Владимир Зеленский завоевал симпатии миллионов украинских телезрителей, сыграв роль Василия Голобородько в популярном сериале «Слуга народа» (к слову, именно такое название носит созданная Зеленским политическая партия). Простой учитель истории одной из киевских школ становится президентом Украины и активно противостоит поделившим страну олигархам и подконтрольным им коррумпированным чиновникам и депутатам Верховной рады. А вот в реальности взлёт Зеленского связывают с всесторонней поддержкой со стороны экс-губернатора Днепропетровской области, олигарха Игоря Коломойского, на телеканале которого и взошла звезда нового претендента на лавры Рональда Рейгана.

Тем не менее в глазах электората, уставшего от лицемерия и вранья завсегдатаев украинской политики, Зеленский не только прочно ассоциируется с образом «народного президента» Голобородько, но ещё и представляется как совершенно новое лицо, у которого нет многочисленных невыполненных обещаний и с именем которого связаны надежды на позитивные перемены. Кроме того, Зеленского отличает от Порошенко и Тимошенко минимальный антирейтинг, который не слишком вырос после скандала с его бизнесом в России.

Ю. Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Отметим, что некоторые эксперты вполне обоснованно называют Зеленского техническим кандидатом, который своим рывком вперёд оттесняет на третье место Тимошенко, чтобы затем во втором туре проиграть Порошенко. Именно для этой цели, а также чтобы продемонстрировать красивую картинку, поддерживается его высокий рейтинг.

Существуют и альтернативные точки зрения по поводу Зеленского. Так, несостоявшийся кандидат в президенты Украины, дважды сбитая лётчица Надежда Савченко в интервью Дмитрию Гордону из Лукьяновского СИЗО предрекла шоумену победу на выборах. При этом за спиной Зеленского будет стоять Коломойский. Но олигарх не оставит за бортом и Юлию Тимошенко, сделав её канцлером, «который будет рулить страной, грабить точно так же, как все до этого, как и она до этого».

Впрочем, как мы уже сказали ранее, ярлык в виде «золотого батона» нового хозяина Банковой достанется тому, на кого сделают ставку Соединённые Штаты Америки. Что же касается самых выборов, то это будет лишь красивая картинка, имитация демократического процесса, призванная обеспечить легитимность того кандидата, которому вашингтонские кураторы доверят управление своей украинской колонией.

США «сливают« Порошенко в пользу Зеленского?

Могут ли американские кураторы неожиданно сделать ставку на новое лицо в украинской политике? Допустим, на того же Зеленского. Собственно, почему бы и нет?

Во-первых, победа шоумена позволит создать имитацию демократического процесса на Украине, смены коррумпированных элит и иллюзию позитивных перемен.

В. Зеленский. Фото: Review News/shutterstock.com

Во-вторых, его можно позиционировать как независимого, склонного к компромиссам и к тому же имеющего поддержку в юго-восточных регионах страны кандидата, демонстрирующего на словах готовность к переговорам с Россией. Иллюзия договороспособности Зеленского может повлечь за собой признание его победы Москвой. Это не только лишит Россию пространства для манёвра в дальнейших отношениях с Украиной, но и станет очередным успехом США в ходе реализации процесса окончательного превращения Украины в антирусское и русофобское буферное образование с перспективой размещения американских ракет в 500-700 километрах от российской столицы.

Отметим, что на этой неделе Зеленский побывал на смотринах у спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Примечательно, что американский куратор лично прибыл в офис к лидеру президентской гонки, тогда как Порошенко отправился на аудиенцию к Волкеру в Одессу, где пришвартовался американский эсминец «Дональд Кук».

На страничке «Команды Зеленского» в Facebook сообщается, что в ходе встречи стороны «достигли полного взаимопонимания во всех вопросах», а сам Волкер назван «блестящим дипломатом и другом Украины».

В то же время не в пользу рассмотренного нами варианта развития событий говорит тот факт, что американцев в принципе не волнует внутреннее состояние Украины, её экономика, социальная сфера, усталость населения от лжи и коррупции правящей верхушки. Им необходим полностью подконтрольный и управляемый в ручном режиме исполнитель, готовый воевать с Россией за интересы США до последнего украинца. Как раз на эту роль более всего подходят такие персоны, как Порошенко или Тимошенко. И на одного, и на другую собрано столько компромата, что их лояльность истинному хозяину Украины не может быть подвергнута даже малейшему сомнению.

Фото: www.globallookpress.com

Стоит добавить, что действующий президент Пётр Порошенко в последнее время буквально из кожи вон лезет, чтобы доказать заокеанским «партнёрам», что готов продолжать служить им верой и правдой и его ещё рано списывать со счетов. И Петра Алексеевича можно понять. Ведь американцы никогда не церемонились с уже использованными марионетками. Норьега, Пиночет, Мубарак, да и давший путёвку в большую политику Юлии Тимошенко экс-премьер Украины Павел Лазаренко не дадут соврать.

А это значит, что вместе с властью Порошенко рискует потерять и свободу. Тем более и Тимошенко, и Зеленский уже намекнули, что ему не светит ничего хорошего в случае поражения на выборах. А поражение Порошенко неизбежно при условии, если голосование будет честным – без подкупа избирателей, фальсификаций и административного ресурса. Сойдут ли ему с рук все эти нарушения «демократического волеизъявления», решат в «вашингтонском обкоме».

Царьград продолжает следить за развитием ситуации.