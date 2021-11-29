США вынуждены были оправдываться перед Россией после провокации эсминца у границ. Об этом напомнило китайское издание Sohu.

США пришлось оправдываться за действия команды эсминца John McCain, который попытался вторгнуться в территориальные воды России, напоминает китайское издание Sohu.

По информации портала, инцидент с американским эсминцем произошёл в заливе Петра Великого ещё в ноябре 2020 года. Тогда направлявшийся к берегам России эсминец США встретил противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Обозреватели Sohu утверждают, что "ситуация на тот момент была более зловещей", чем казалось на первый взгляд.

"Российский корабль преградил путь американскому эсминцу и по радиосвязи потребовал немедленно покинуть территориальные воды РФ", - цитирует ПолитРоссия статью издания.

Капитан судна ВМС России пригрозил американцам по радиосвязи, что может пойти на таран, после чего John McCain немедленно сменил курс и ушёл в нейтральные воды. Эксперты утверждают, что из-за этой провокации корабль США мог быть уничтожен, причём военные России имели право сделать это при чётком соблюдении международного права.

Однако США даже после этого инцидента пытались обвинить Россию и переложить на неё ответственность.

Американцы трактуют международное право так, как им это удобно, и зачастую используют его для оправдания своих действий,

- подчёркивает издание Sohu.

Как сообщал Царьград, несколько дней назад американский эсминец Arleigh Burke вошёл в Чёрное море.