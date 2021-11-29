Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Главная / Политика

США пришлось оправдываться перед русскими после банального бегства - Sohu

29 ноября 2021, 16:40  •  209 • Политика
США вынуждены были оправдываться перед Россией после провокации эсминца у границ. Об этом напомнило китайское издание Sohu.
США пришлось оправдываться за действия команды эсминца John McCain, который попытался вторгнуться в территориальные воды России, напоминает китайское издание Sohu.
По информации портала, инцидент с американским эсминцем произошёл в заливе Петра Великого ещё в ноябре 2020 года. Тогда направлявшийся к берегам России эсминец США встретил противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Обозреватели Sohu утверждают, что "ситуация на тот момент была более зловещей", чем казалось на первый взгляд.
"Российский корабль преградил путь американскому эсминцу и по радиосвязи потребовал немедленно покинуть территориальные воды РФ", - цитирует ПолитРоссия статью издания.
Капитан судна ВМС России пригрозил американцам по радиосвязи, что может пойти на таран, после чего John McCain немедленно сменил курс и ушёл в нейтральные воды. Эксперты утверждают, что из-за этой провокации корабль США мог быть уничтожен, причём военные России имели право сделать это при чётком соблюдении международного права.
Однако США даже после этого инцидента пытались обвинить Россию и переложить на неё ответственность.
Американцы трактуют международное право так, как им это удобно, и зачастую используют его для оправдания своих действий,
- подчёркивает издание Sohu.
Как сообщал Царьград, несколько дней назад американский эсминец Arleigh Burke вошёл в Чёрное море.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



209
Источник
Похожие новости
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
29 ноября 2021, 03:15
Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
29 ноября 2021, 12:35
Китайский инвестор советует Киеву не применять силу и вернуть $4,5 млрд
29 ноября 2021, 03:15
Киев не против стрельбы по "оккупантам". Чем провинился журналист Бутусов?
29 ноября 2021, 06:45
Политолог: Германия может прекратить поддержку "горячих голов" в Киеве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
27 ноября 2021, 18:35
Хазин подтвердил теорию "большого шухера" элиты, не забыв о секретах Чубайса
26 ноября 2021, 22:10
"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
27 ноября 2021, 08:40
Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.