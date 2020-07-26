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США припугнули европейских партнеров "Северного потока - 2" из-за поддержки проекта

26 июля 2020, 12:05  •  98 • Политика
Фото: Nord Steram 2/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американцы начали давить на страны Европы еще сильнее, чтобы помешать строительству газопровода
Журналистам стало известно, что около 12 представителей трех ведомств США – Госдепа, Минфина и Минэнерго – пообщались с сотрудниками фирм, задействованными так или иначе в строительстве "Северного потока – 2". Американцы намекают в разъяснительных беседах европейцам на то, что дальнейшее участие в проекте станет для них проблемой.
Как рассказал один из источников немецким журналистам, американцы, хоть и говорили доброжелательно во время видеоконференций с подрядчиками газопровода, но дали понять, что хотят сделать так, чтобы "Северный поток – 2" не заработал.
"Я считаю, что угрозы очень и очень серьезные",
– цитирует одного из источника издание Die Welt.
Сейчас США в процессе принятия оборонного бюджета на следующий год. Сенат уже поддержал документ, в который включены новые санкции против "Северного потока – 2", а также "Турецкого потока".
В конце 2019-го США уже ввели рестрикции против проекта. Тогда строительство газопровода приостановилось. В Европе уже не раз говорили о том, что обеспокоены новыми ограничительными мерами. Так, в Германии уже готовятся к ответу на действия США. В Берлине не исключают, что объявят взаимные санкции. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что американские рестрикции не помешают завершению строительства "Северного потока – 2", а, заодно, сплотят Европу и Россию. Пока же приступить к работам мешает нерест трески.

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