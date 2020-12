США припасли санкционный козырь против России

• 83 • Политика

Джо Байден. Фото: Biden Campaign via CNP/Biden Campaign via CNP/www.globallookpress.com

Последствия атаки Вашингтона будут неприятными

Совсем скоро официально станет известно, станет ли Джо Байден следующим президентом США. Аналитики готовятся к тому, что демократ займет кресло в Белом доме, а также к тому, что Россию ждут "адские" санкции. Эксперты отмечают, что Байден настроен против Москвы решительно. У политика есть достаточное количество рычагов давления на Россию. Возможно, он воспользуется далеко не всеми. Однако урон от его действий может быть огромным. Так, доктор экономических наук Игорь Николаев отмечает, что сейчас как никогда раньше реальной стала угроза отключения страны от международной расчетной системы SWIFT. Около 400 финансовых организацией в России используют ее, что ставит страну на третью строчку государств, эксплуатирующих эту систему при банковских операциях. Эксперт подчеркивает, что Дональд Трамп за четыре года так и не воспользовался этой возможностью. Впрочем, если Россию отключат от SWIFT ничего суперстрашного не произойдет. Опаснее для Москвы окажутся рестрикции в отношении госдолга. Этот санкционный козырь запретит финансистам из США "вкладывать деньги в российские казначейские облигации, что станет прямым ударом по отечественному фондовому рынку и финансовой системе". Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, подчеркивает, что в случае отключения России от системы SWIFT, международные расчеты будут проводиться медленнее. У простых граждан тоже могут возникнуть проблемы с переводом средств в другую страну. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в разговоре с "МК" указал на то, что новые санкции против РФ уже включены в оборонный бюджет США на 2021 год. Байден же, по мнению специалиста, может воспользоваться и другими ограничениями. Ведь санкции для американцев – способ спасти свою экономику от рецессии. В случае, если Байден рискнет, России станет еще труднее развивать высокие технологии. Сейчас, например, существуют проблемы в нефтегазовом секторе.



