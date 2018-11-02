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США примут собственное решение о том, кто убил саудовского журналиста, и введут санкции — Помпео

02 ноября 2018, 10:39  •  56 • Политика
Глава Госдепа США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтону потребуется несколько недель, чтобы решить, кого наказывать за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.
Вашингтону нужно несколько недель для того, чтобы выработать собственное мнение о том, кто виновен в убийстве саудовского журналиста в Стамбуле, и принять решение по возможным санкциям, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.
По его словам, Госдепартамент продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Он дал понять, что Саудовская Аравия делится с США подробностями расследования, в котором (по крайней мере, официально) не участвуют американские специалисты, однако подчеркнул, что между Вашингтоном и Эр-Риядом «глубокие и долгосрочные» отношения.
Помпео назвал убийство Джамаля Хашкаджи в Генконсульстве Саудовской Аравии в Турции «неприемлемым» и пообещал, что оно не будет оставлено без ответа.
Майкл Помпео также добавил, что сам не слышал аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста.

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