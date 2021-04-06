США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu

США пригрозили нанести удар по России в случае атаки на ВСУ в Донбассе и в Крыму. "Пентагон дал понять, что находится в состоянии боевой готовности", - пишут китайские СМИ.

США напрямую угрожают России нанесением удара, если она решит вступиться за жителей Донбасса. Об этом пишет китайское издание Sohu со ссылкой на недавние новости и заявления Пентагона.

За последнее время обстановка в Донбассе резко ухудшилась. Вооружённые силы Украины регулярно обстреливают ЛНР и ДНР из различных видов оружия. В ходе последней такой атаки был убит пятилетний ребёнок. Украинский дрон скинул на него самодельное взрывное устройство.

Тем не менее Киев получил гарантии от Вашингтона, что США вступятся за Украину в случае, если Россия решит вступиться за жителей Донбасса, часть из которых являются российскими гражданами. Такой вывод следует из недавних заявлений Пентагона.

Пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби недавно заявил, что США видит "чрезмерную активность" России после эскалации конфликта в Донбассе. В этой связи Киеву была обещана военная поддержка, если российские войска перейдут в наступление в Донбассе или в Крыму.

Мы отслеживаем ситуацию с сообщениями украинской армии о размещении российских войск на границе. Мы очень, очень внимательно наблюдаем,

- цитирует Sohu заявление пресс-секретаря Пентагона.

На этом основании можно сделать вывод, что США готовы к атаке на Россию. Однако воплотится ли угроза в реальность, всё ещё остаётся под вопросом.