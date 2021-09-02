США пригрозили санкциями за сотрудничество с Россией

Соединённые Штаты Америки пригрозили санкциями за сотрудничество с Россией в оборонной сфере. В качестве аргумента они привели закон CAATSA.

"Мы продолжаем призывать всех наших партнёров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором, что мы дали ясно понять с помощью... закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", - заявил представитель Госдепартамента США в беседе с РИА Новости.

CAATSA - это закон, позволяющий Белому дому наказывать санкциями государства, которые приобретают вооружение, произведённое в России. Примером действия CAATSA являются санкции против Турции. Эта страна купила ЗРК С-400.

Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон осведомлён о заключении соглашения о сотрудничестве в военной сфере между Саудовской Аравией и Россией. Документ несколько дней назад подписали замглавы Минобороны Александр Фомин и его саудовский коллега принц Халед бен Салман.

По словам собеседника агентства, Штаты и Саудовская Аравия по-прежнему находятся в партнёрских отношениях по вопросам безопасности. Между странами регулярно ведётся диалог, который обусловлен обязательством США помогать обеспечивать оборону королевства.