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США пригрозили санкциями Москве и Минску после отказа проводить новые выборы

02 сентября 2020, 00:45  •  78 • Политика
Власти США пригрозили Москве и Минску санкциями после отказа властей Белоруссии проводить новые президентские выборы.
Администрация президента США рассматривает возможность введения санкций против России, если она вмешается во внутренние дела Белоруссии. Об этом во вторник сообщил представитель Белого дома. Речь, вероятнее всего, идёт о резерве силовиков, который обещал задействовать президент России Владимир Путин, если ситуация в Минске начнёт выходить из-под контроля.
Кроме того, администрация президента хочет ввести санкции против семи граждан Белоруссии, которые якобы несут ответственность за фальсификацию голосов на выборах. В настоящее время Минфин США собирает доказательства для того, чтобы выдвинуть против этих людей обвинения.
Это минимальная попытка не просто назвать этих людей и пристыдить, но показать, что, когда подтасовывают выборы и применяют насилие против мирных протестующих, необходимо существование некоторой ответственности, - отметил представитель Белого дома в разговоре с агентством Reuters.
Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео призывал власти Белоруссии провести новые президентские выборы. Таким образом, Вашингтон косвенно подтвердил свой отказ признавать официальные результаты белорусского ЦИК, согласно которым победу в президентской гонке одержал Александр Лукашенко.

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