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США пригрозили России "видимыми и невидимыми последствиями"
09 апреля 2021, 22:05 • 92 • Политика
О готовящейся "каре" объявила Псаки
Отношения двух мировых держав – России и Соединенных Штатов сложно назвать даже сдержанно прохладными. Антироссийская риторика американцев с каждым днем только усиливается. При этом в Вашингтоне не желают останавливаться на достигнутом. 9 апреля стало известно, что американские власти подготовили очередные карательные действия в отношении нашей страны.
О новом витке в антироссийской политике Соединенных Штатов сообщила скандально известная представительница американских властей. По словам пресс-секретарши Белого дома, уже в ближайшем будущем Вашингтон объявит, каким образом на этот раз "накажет" нашу страну.
При этом Джен Псаки весьма заинтриговала журналистов, объявив, что последствия для нашего государства будут "видимые и невидимые". Представительница Белого дома выразила надежду, что Вашингтон в самые кратчайшие сроки сообщит о том, какие шаги в отношении России будут предприняты, пишет RT.
К слову, в нашей стране тоже перестали церемониться, описывая действия американских властей. Недавно глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил, что Вашингтон ведет в отношении России "тупую" политику. В Кремле формулировку шефа отечественной дипломатии назвали весьма меткой.
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