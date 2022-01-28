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США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: Всего "один звонок!"
28 января 2022, 07:20 • 295 • Политика
Соединённые Штаты Америки пригрозили России после переговоров президента России Владимира Путина с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Русские пользователи Сети хохочут, комментируя очередные угрозы США: всего "один звонок!".
Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон решительно ответит на военное присутствие России на территории Кубы, если увидит движение в этом направлении.
"Наш ответ будет быстрым и решительным", - сказал он, комментируя возможность военного присутствия России на Кубе в ответ на расширение НАТО.
Русские пользователи Сети с юмором восприняли очередную угрозу США, отметив, что, вероятно, недавние переговоры Владимира Путина с кубинским коллегой Мигелем Бермудесом напугали Вашингтон.
"Один звонок Путина на Кубу наводит ужас на амеров", - хохочет пользователь Владимир.
"Так на то и расчёт. Надо будет отвечать. Вот так и поговорим, если по-другому не получается", - предупреждает Alex Alex.
"Да вы достали уже своими угрозами. Никто вас не боится", - пишет пользователь Мы Вместе!
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