США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: Всего "один звонок!"

Соединённые Штаты Америки пригрозили России после переговоров президента России Владимира Путина с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Русские пользователи Сети хохочут, комментируя очередные угрозы США: всего "один звонок!".

Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон решительно ответит на военное присутствие России на территории Кубы, если увидит движение в этом направлении.

"Наш ответ будет быстрым и решительным", - сказал он, комментируя возможность военного присутствия России на Кубе в ответ на расширение НАТО.

Русские пользователи Сети с юмором восприняли очередную угрозу США, отметив, что, вероятно, недавние переговоры Владимира Путина с кубинским коллегой Мигелем Бермудесом напугали Вашингтон.

"Один звонок Путина на Кубу наводит ужас на амеров", - хохочет пользователь Владимир.

"Так на то и расчёт. Надо будет отвечать. Вот так и поговорим, если по-другому не получается", - предупреждает Alex Alex.

"Да вы достали уже своими угрозами. Никто вас не боится", - пишет пользователь Мы Вместе!