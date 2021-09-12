США пригрозили России на фоне запуска "Северного потока - 2"

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Американцы намереваются защитить Европу и Украину новыми антироссийскими санкциями

Вашингтон подумывает о введении новых органичений против российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил cтарший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштайн во время выступления на форуме YES Brainstorming на Украине.

Как пишет "Главред.Info", сейчас американцы внимательно наблюдают за действиями России на фоне запуска трубопровода. Хохштайн отметил, что США уже никак не могут противостоять введению СП-2 в строй.

"Осталось несколько месяцев до его запуска, и мы начали думать, что делать. Мы пытались найти такое решение, которое бы обеспечило работу украинской газотранспортной системы и безопасность Украины и Европы", – отметил он.

Речь идет о введении новых санкций в качестве одной из мер помощи Украине. Однако выдавать подробности он отказался, указав, что этот вопрос не для публичного обсуждения.

Хозштайн напомнил во время выступления, что Германия выразила готовность присоедениться к введению новых антироссийских санкций в том случае, если газопровод будет использоваться как орудие давления.

В Киеве накануне заявили, что, несмотря на то, что "Северный поток – 2" еще не был запущен, он уже используется Москвой против Евросоюза. Доказательством служит небывалый скачок закупочных цен на газ в Европе.