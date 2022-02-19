США пригрозили лишить Россию глобальных рынков: Энергетику трогать побоялись

В Белом доме перечислили новые санкции против России, которые готовы ввести США.

В Белом доме заявили о новых угрозах в адрес России в случае эскалации на Донбассе.

Россия в случае обострения ситуации на Донбассе будет лишена возможности иметь доступ к глобальным финансовым рынкам. Также администрация США пригрозила, что Россию могут лишить возможности пользоваться сложными технологиями.

Мы готовы применить мощные меры экспортного контроля... Финансовые санкции и меры экспортного контроля лишают РФ того, что ей необходимо... Финансовые санкции лишают РФ иностранного капитала, а экспортный контроль - критически важных технологических ресурсов,

- передаёт ТАСС слова заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха.

При этом в Белом доме подчеркнули, что санкции, которые готовят США и их союзники против России, не затронут её возможности по экспорту энергоносителей.

Об этом заявили в Вашингтоне в пятницу, 18 февраля.

На Донбассе в последние дни обострилась ситуация на линии соприкосновения, участились обстрелы со стороны ВСУ. В пятницу власти ДНР и ЛНР заявили о высоком риске начала наступления ВСУ и приняли решение эвакуировать население республик.