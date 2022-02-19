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США пригрозили лишить Россию глобальных рынков: Энергетику трогать побоялись
19 февраля 2022, 00:15 • 102 • Политика
В Белом доме перечислили новые санкции против России, которые готовы ввести США.
В Белом доме заявили о новых угрозах в адрес России в случае эскалации на Донбассе.
Россия в случае обострения ситуации на Донбассе будет лишена возможности иметь доступ к глобальным финансовым рынкам. Также администрация США пригрозила, что Россию могут лишить возможности пользоваться сложными технологиями.
- передаёт ТАСС слова заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха.
При этом в Белом доме подчеркнули, что санкции, которые готовят США и их союзники против России, не затронут её возможности по экспорту энергоносителей.
Об этом заявили в Вашингтоне в пятницу, 18 февраля.
На Донбассе в последние дни обострилась ситуация на линии соприкосновения, участились обстрелы со стороны ВСУ. В пятницу власти ДНР и ЛНР заявили о высоком риске начала наступления ВСУ и приняли решение эвакуировать население республик.
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