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США приготовились "откалибровать" меры против России. В Госдепе назвали условие

01 марта 2022, 03:20  •  152 • Политика
Соединённые Штаты приготовились "откалибровать" меры против России. Именно эту формулировку использовал представитель Государственного департамента Нед Прайс, называя условие для ужесточения или смягчения санкций.
Запад ввёл против России достаточно серьёзные санкции и готов их ужесточать дальше. Впрочем, есть условие, при котором ограничительные меры смягчат.
Нед Прайс в ходе брифинга объяснил, что целью являлись не санкции как таковые, а сам факт давления на Россию. Это давление должно заставить Кремль "поступить правильно", то есть завершить спецоперацию на Украине.
"Если это произойдёт, меры будут соответствующим образом откалиброваны", - приводят слова представителя Госдепа "Народные Новости".
Впрочем, продолжил Прайс, калибровка произойдёт в сторону ужесточения санкций, если "Россия продолжит эскалацию".

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