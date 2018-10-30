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США приготовили для Китая «неприятный подарок» к Рождеству
30 октября 2018, 01:24 • 18 • Политика
США могут объявить о новых пошлинах на товары из Китая в начале декабря.
Власти США объявят о новых пошлинах на товары из Китая уже в начале декабря этого года. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.
Отмечается, что дата выбрана не случайно. В конце ноябре должны состояться переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНДР Си Цзиньпина. Лидеры встретятся друг с другом на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Если переговоры провалятся, Белый дом введёт новые заградительные пошлины против китайских товаров.
Напомним, что торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжается с самого начала 2018 года. США ввели против целого ряда товаров из Китая высокие заградительные пошлины. Поднебесная ответила Америке той же монетой. Кроме того, из-за экономического конфликта в сентябре этого года была отменена запланированная поездка китайской делегации в Вашингтон.
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