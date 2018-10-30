США приготовили для Китая «неприятный подарок» к Рождеству

США могут объявить о новых пошлинах на товары из Китая в начале декабря.

Власти США объявят о новых пошлинах на товары из Китая уже в начале декабря этого года. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что дата выбрана не случайно. В конце ноябре должны состояться переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНДР Си Цзиньпина. Лидеры встретятся друг с другом на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Если переговоры провалятся, Белый дом введёт новые заградительные пошлины против китайских товаров.

Напомним, что торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжается с самого начала 2018 года. США ввели против целого ряда товаров из Китая высокие заградительные пошлины. Поднебесная ответила Америке той же монетой. Кроме того, из-за экономического конфликта в сентябре этого года была отменена запланированная поездка китайской делегации в Вашингтон.