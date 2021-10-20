Министр обороны США Остин Ллойд продолжает своё военное турне по постсоветскому пространству. Накануне он побывал в Киеве, где предпринял очередную попытку втянуть Россию в войну. США настаивают, что именно русские разжигают конфликт в Донбассе. По всей видимости, Ллойд надеется на лукавую присказку о много раз повторённой лжи, мечтающей стать правдой.

"Россия начала эту войну"

Ничего нового в риторике нового министра обороны США нет. Американские представители на разных уровнях отыгрывают один и от же мотив о якобы участии России в урегулировании конфликта в Донбассе в качестве одной из сторон.

Да, действительно, в раках нормандского формата мы работаем над урегулированием на юго-востоке Украины, но договориться должны именно Киев и независимые республики. Более того, есть Минские соглашения, признанные мировым сообществом лучшим способом решения спора. Однако Киев саботирует их исполнение. А США им в этом помогают.

Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию, - заявил накануне Ллойд, теша надежды Украины на поддержку большого американского брата.

Одним лишь словом США не ограничиваются. На Украину поступили несколько партий вооружения, которое, безусловно, будет использовано для продолжения кровавой кампании в Донбассе. Вашингтону было бы выгодно втянуть Россию в войну на юго-востоке Украины. Отсюда и мантры об участии Москвы в столкновениях. Однако всем известно, что русских военных на территории юго-востока Украины нет. И, к слову, прекрасно понимают это и в Киеве. После обострения ситуации в Донбассе русская армия проводила учения у границ своего ближайшего соседа. И одного только подхода военных оказалось достаточно, чтобы воинственная риторика Киева сменилась. Но стоило нашим отойти, как вновь раздалась привычная песня об "опасной России".

Помогая Украине

В продолжение своей речи Ллойд заявил, что США и дальше будут помогать Украине поддерживать "способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность". Звучит серьёзно, однако военкор, специальный корреспондент "КП" Дмитрия Стешин полагает, что это разговоры в пользу бедных:

Это всё пустые слова. Когда американцам нужно было срочно и быстро накачать ИГИЛ* оружием, в 2015-м году, они отдали им под контроль целый город Мосул с населением в 5 миллионов человек. То, что получает сейчас Украина – это даже не декларация о намерениях, а просто какие-то подачки. Современная война – это битва логистики и ресурсов, ещё со времён Первой мировой. Боеприпасов на Украине нет. Луганский патронный завод остался, скажем так, на нашей стороне, и работает на оборону Донбасса. Речь о массированном завозе снаряжения, вооружения не идёт. Там даже с "Джавелинами" получился некрасивый скандал. Легендарными "Джавелинами", которые должны были переломить весь ход войны, и погнать монголо-татарские орды обратно на Москальщину!

Дмитрий Стешин напомнил, что громкие заявления нужно скорее в рамках пиар-кампании. И ценность молчания здесь гораздо важнее – именно за закрытыми дверями принимаются судьбоносные решения.

США не доверяют даже укробандеровцы

Стиль западных политиков – это ложь и голословные заявления, добавила в беседе с Царьградом певица Юлия Чичерина. Для неё война в Донбассе – не новости их хроник СМИ, а события, увиденные лично. Даже идиоту понятно: если бы Россия действительно была стороной конфликта, то никакой торговли с Украиной бы не вила. А у нас самый большой товарооборот отмечен в этом году, напомнила Чичерина:

Ложь и голословные обвинения - стиль западных политиков – якобы отравленные новичком Скрипали и Алексей Навальный по сей день здравствуют. Колин Пауэл нагло лгущий, машущий пробиркой с биооружием, умер, так и не ответив за разрушенный Ирак, русские хакеры, выбравшие Трампа так и не найдены.

На мировой арене сейчас никто не отвечает за свои слова, кроме президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, продолжила собеседница Царьграда:

Остальные просто говорят звуки, которые ничего не весят, примерно, как вдруг неожиданно запевшая дурным голосом без слуха Грета Тумберг. Или зелёные обещавшие энергетическую независимость и теперь романтично греющиеся у свечей. А США после позорного бегства из Афганистана, где были брошены союзники и все, кто на них работал, полностью потеряли авторитет. Им не доверяют даже укробандеровцы, понимающие что придётся менять позицию в полёте.

В завершение Юлия Чичерина подчеркнула:

Украина обречена, она напоминает курицу с отрубленной головой - всё ещё бежит, но непонятно куда.

Больше информации о событиях в Донбассе – в специальном разделе на сайте Царьграда.

*ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.