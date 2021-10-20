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США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
20 октября 2021, 11:05 • 261 • Политика
Министр обороны США Остин Ллойд продолжает своё военное турне по постсоветскому пространству. Накануне он побывал в Киеве, где предпринял очередную попытку втянуть Россию в войну. США настаивают, что именно русские разжигают конфликт в Донбассе. По всей видимости, Ллойд надеется на лукавую присказку о много раз повторённой лжи, мечтающей стать правдой.
"Россия начала эту войну"
Ничего нового в риторике нового министра обороны США нет. Американские представители на разных уровнях отыгрывают один и от же мотив о якобы участии России в урегулировании конфликта в Донбассе в качестве одной из сторон.
Да, действительно, в раках нормандского формата мы работаем над урегулированием на юго-востоке Украины, но договориться должны именно Киев и независимые республики. Более того, есть Минские соглашения, признанные мировым сообществом лучшим способом решения спора. Однако Киев саботирует их исполнение. А США им в этом помогают.
Одним лишь словом США не ограничиваются. На Украину поступили несколько партий вооружения, которое, безусловно, будет использовано для продолжения кровавой кампании в Донбассе. Вашингтону было бы выгодно втянуть Россию в войну на юго-востоке Украины. Отсюда и мантры об участии Москвы в столкновениях. Однако всем известно, что русских военных на территории юго-востока Украины нет. И, к слову, прекрасно понимают это и в Киеве. После обострения ситуации в Донбассе русская армия проводила учения у границ своего ближайшего соседа. И одного только подхода военных оказалось достаточно, чтобы воинственная риторика Киева сменилась. Но стоило нашим отойти, как вновь раздалась привычная песня об "опасной России".
Помогая Украине
В продолжение своей речи Ллойд заявил, что США и дальше будут помогать Украине поддерживать "способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность". Звучит серьёзно, однако военкор, специальный корреспондент "КП" Дмитрия Стешин полагает, что это разговоры в пользу бедных:
Дмитрий Стешин напомнил, что громкие заявления нужно скорее в рамках пиар-кампании. И ценность молчания здесь гораздо важнее – именно за закрытыми дверями принимаются судьбоносные решения.
США не доверяют даже укробандеровцы
Стиль западных политиков – это ложь и голословные заявления, добавила в беседе с Царьградом певица Юлия Чичерина. Для неё война в Донбассе – не новости их хроник СМИ, а события, увиденные лично. Даже идиоту понятно: если бы Россия действительно была стороной конфликта, то никакой торговли с Украиной бы не вила. А у нас самый большой товарооборот отмечен в этом году, напомнила Чичерина:
На мировой арене сейчас никто не отвечает за свои слова, кроме президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, продолжила собеседница Царьграда:
В завершение Юлия Чичерина подчеркнула:
Больше информации о событиях в Донбассе – в специальном разделе на сайте Царьграда.
*ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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