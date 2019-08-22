США придумали средство борьбы с новейшим вооружением России

Автор:

Кучер Егор

Технологическое превосходство России в современных вооружениях не даёт покоя Вашингтону. Чтобы слегка уравнять шансы и развязать себе руки, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – и буквально сразу провели испытания сухопутной ракеты Tomahawk, разработка которой началась ещё несколько месяцев назад.

По мнению Москвы, этот шаг наглядно показывает, зачем США вообще выходили из договора и что подготовка к этому велась уже давно, а решение не оказалась стремительным на фоне отказа России уничтожить свою ракету 9М792, которая якобы нарушает договор.

На прошлой неделе Пентагон прямо заявил о новых испытаниях ракеты, причём объявлено об этом было нарочито с формулировкой, что ракета запрещена ДРСМД, который, впрочем, уже не действует. Маски сброшены.

Однако разрыв ДРСМД — это, как уже замечал президент России Владимир Путин, первый шаг в пропасть полного отказа от глобальных механизмов сдерживания и обеспечения международной безопасности. Почему? Потому что теперь на кону судьба гораздо более серьёзного договора — о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Совершенно очевидно, что американцев этот договор не устраивает, причём сразу по двум причинам. Первая — наличие у России более мощных и современных вооружений, которые не запрещены договором. И это красная тряпка для Пентагона. Вторая причина — рост военного потенциала Китая, который очень беспокоит Вашингтон.

Именно поэтому в военных кругах США уже созрел блестящий, как кажется самим американцам, политический план. Эдакий способ одним выстрелом убить сразу двух зайцев — и Москву приструнить, и Китай взять под контроль. Примечательно, что если ещё полгода назад редкие военные чины США только заикались о чём-то подобном, то сегодня большой военный босс Марк Эспер уже во всеуслышание говорит о том же, выдавая эти идеи за свои собственные.

Министр обороны США Марк Эспер. Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Пан или пропал

Марк Эспер накануне дал большое интервью Fox News. В нём министр обороны США много говорил о текущей военной повестке Вашингтона, перспективах и планах. Угрозах со стороны России, Ирана, КНДР и Китая. Министру, конечно, задали вопрос и о недавних испытаниях, которые провела Россия в Архангельской области, где произошла авария, приведшая к гибели сотрудников «Росатома». Эспер, как и другие американские чиновники, уверен, что Россия испытывала там новейшее вооружение, и Пентагон крайне обеспокоен этим фактом.

Отметим интересный момент. Марк Эспер лишь недавно был утверждён Конгрессом на пост главы Пентагона. Теперь, когда ему предоставлены полные полномочия, он должен проявить рвение и продемонстрировать свою готовность. Интервью протрамповскому телеканалу Fox News — это не что иное, как хоть и беглый, но всё-таки смотр той новой повестки, с которой в Пентагон пришёл господин Эспер.

Именно поэтому он сказал, например, что «аплодирует Трампу за его экономическую войну с Китаем», которая должна ослабить Пекин перед лицом тех военных угроз, которые он представляет. Поэтому Эспер говорил и о краже интеллектуальной собственности Китаем (а это один из ключевых аргументов Трампа), и о том, что Китай в долгосрочной перспективе является для США наибольшей угрозой (ещё один аргумент, активно подпитываемый главой Белого дома).

Одним словом, Минобороны США с подачи Трампа возглавил «парень Трампа», который в нынешней ситуации, да ещё и перед стартом новой предвыборной кампании своего босса, просто не имеет права ударить в грязь лицом. Сейчас трудно сказать, насколько Эспер хорошо готов к тому, чтобы броситься в омут хотя бы риторической войны с Россией и Китаем, однако к интервью он подготовился неплохо, изучив матчасть и заявления представителей вверенного ему ведомства. Эспер повторил некоторые мысли, фактически выдав их за свои собственные инициативы.

Фото: www.globallookpress.com

Судьба СНВ-3

По словам Марка Эспера, «русские явно готовятся к тому, чтобы расширить свои ядерные арсеналы». И делается это для того, чтобы «иметь дело с Соединёнными Штатами». Тут могло бы показаться, что Эспер полагает, будто бы Москва занимается просто укреплением своей переговорной позиции. Однако министр пояснил, что видит эту ситуацию иначе.

Итак, когда все говорят о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, то мы говорим: смотрите, если будет расширение договора о СНВ, то мы должны убедиться, что мы включили в него все эти новые виды оружия, которые создаёт Россия,

— сказал Эспер.

Мысль до банальности простая, но очень хитрая. Ведь, включив в договор о СНВ новое вооружение России, например «Авангарды», «Цирконы», «Кинжалы», можно свести преимущество Москвы на нет. У России будут эти ракеты, однако она не сможет ими пользоваться.

Развивая мысль Эспера, можно понять, что министр (нарочно или нет) уже сейчас дал понять, как и чем именно Вашингтон будет шантажировать Москву во время переговоров о продлении договора. Действительно, отказ от таких переговоров бросил бы тень на американскую «доблесть» в обеспечении безопасности.

А вот участие с последующим заявлением о том, что это просто «русские не хотят» сокращать и уничтожать свои ракеты, — это уже железобетонная позиция. И со стороны она будет выглядеть именно так, даже неискушённый американский обыватель сможет связать два факта — наличие новых ракет у России и отказ включать их в СНВ.

Отчасти мы уже видели эту ситуацию с ДРСМД, когда советник по нацбезопасности США Джон Болтон в конце 2018 года предъявил России ультиматум — либо Москва уничтожает ракету 9М792, якобы нарушающую ДРСМД, либо договору конец. Никого сейчас уже не волнует, что Москва приглашала военных атташе всех стран прийти и посмотреть на эту ракету в ходе специального брифинга Минобороны, чтобы убедиться, что нарушения нет. Но американские представители не явились. В западных СМИ и общественном мнении ситуация всё равно уже выглядит так, что виновата во всём только Россия.

Эспер в ходе интервью не поскупился и на дополнительную мотивацию. Он сказал, по сути, что американцы настолько пекутся о международной безопасности, что их волнует и угроза Европе со стороны России.

Прямо сейчас у России есть ядерные крылатые ракеты INF-диапазона (запрещённые ДРСМД. — Прим. Царьграда), направленные на Европу. Это не очень хорошая вещь,

— заявил Эспер.

Далее он пустился в апологию позиции Трампа по России и отметил, что «США, несомненно, увидят продолжение злонамеренной киберактивности России», однако президент США проводит верную политику в данном направлении.

«Мы увидим и северокорейскую киберактивность, и китайскую киберактивность. Но я скажу, что мы создали прекрасные возможности для Cyber ​​Command (Киберкомандования США. — Прим. Царьграда)», — сказал Эспер, отвешивая очередной реверанс в адрес Трампа.

Старые песни на новый лад

На самом деле министр не сказал ничего особенно нового об СНВ-3. Ещё в начале года о включении новейших российских вооружений в договор говорил главный смотритель за американскими ядерными арсеналами — генерал Джон Хайтен. Его выступление тогда приводила газета Washington Post.

Я большой сторонник нового соглашения по СНВ. На мой взгляд, всё ядерное оружие должно быть частью следующего этапа договора о СНВ, а не только уже идентифицированное оружие, входящее в договор,

— заявил Хайтен сенатскому комитету по вооружённым силам.

То есть человек, ответственный за американские арсеналы, знающий их объёмы и состояние, придумал этот интересный ход. В идеале, конечно, американцы не только хотели бы запретить применение новейшего российского оружия, но намереваются добиться его уничтожения под предлогом заботы о международной безопасности.

Хайтен тогда признался в том же, в чём и Эспер сейчас, — США не имеют представления о том, каковы арсеналы и возможности новых вооружений России, так как разведка разведкой, но «ничто не заменит возможности увидеть всё своими глазами», а это было бы возможно, например, в рамках нового договора.

Брифинг Минобороны РФ по российской ракете 9М729. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Кстати, возможностью «увидеть своими глазами» ракету 9М729, которую американцы назвали причиной выхода из ДРСМД, США почему-то не воспользовались.

Таким образом, Марк Эспер внимательно изучил, что говорили ранее его подчинённые, и коль скоро сейчас вопрос о дальнейшей судьбе СНВ-3 обостряется, он просто повторил уже сказанное ими.

Почему США не должны указывать России

Однако есть те важные моменты, о которых министр обороны умолчал в интервью Fox News. А именно о том, что, прежде чем «делить и пилить» новые русские ракеты, американцам следовало бы обратить внимание на самих себя.

Ещё в феврале 2018 года США опубликовали свою новую ядерную доктрину. В ней было сказано, что страна сосредоточится на разработке ядерных боезарядов малой мощности, продолжит тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады»: межконтинентальных ракет, стратегических подводных лодок и бомбардировщиков.

2019 год запомнится прежде всего обновлённым и рекордным за всё время бюджетом США на ядерные арсеналы. Как говорится в докладе бюджетного комитета Конгресса США, в 2019 году Вашингтон резко наращивает траты на ядерные нужды — до 494 млрд долларов, что на 94 млрд больше суммы, указанной в аналогичном докладе два года назад.

В планах США не только содержание имеющегося арсенала, но и его расширение. Планируется построить по крайней мере 12 атомных субмарин с баллистическими ракетами, а также изготовить несколько новых экземпляров термоядерной бомбы B83 с мощностью более мегатонны.

Наконец, на заводе в Техасе уже изготовлена новая партия ядерных боеголовок W76-2. Боеголовки будут устанавливаться на ракеты для систем Trident, сокращение огневой мощи которых не поддаётся проверке. Почему не поддаётся?

Об этом ещё в декабре 2018 года заявлял замглавы МИД России Сергей Рябков. Тогда он направил письмо в сенатский комитет по иностранным делам Конгресса США. В нём Рябков подробно изложил суть претензий России к США о несоблюдении договора СНВ-3. По словам Рябкова, США лишь делают вид, что соблюдают его.

Например, американцы добились сокращения числа зарядов в установках Trident II путём вывода из строя четырёх пусковых шахт: их стало не 24, а 20. Американцы заявляют, что необходимости в демонтаже шахт не было, поэтому их просто загерметизировали. Рябков сообщил также, что когда российские эксперты попросили американцев показать эти запаянные шахты, то получили отказ. Вместе с просьбой верить на слово. Российские инспекторы отметили тогда, что в факт вывода из строя пусковых шахт трудно проверить, а американцы при желании легко могут «оживить» Trident II для полноценной работы.

У Рябкова также возникли вопросы к термину «тренировочные шахтные пусковые установки». За ним США спрятали большое число ракет, как бы присвоив им статус учебных. Это положение также не выдерживает никакой критики.

Всё это даёт России основания занять жёсткую позицию на переговорах с США по СНВ-3. Дело в том, что нынешнее положение никак не может быть платформой для переговоров. Сначала США должны реально и проверяемо снизить свои запасы, отказаться от изготовления новых типов ядерного оружия и средств его доставки и лишь потом требовать подобного от России, которую нельзя упрекнуть в несоблюдении договора.

Поэтому заявление нового главы Пентагона во многом стоит расценивать как «щелчок каблуками» под зорким оком ястребов-республиканцев и непосредственно Дональда Трампа. К реальной заботе о международной безопасности и политическому процессу её обеспечения слова Эспера не имеют никакого отношения. Однако отчасти министр обороны всё же приоткрыл общественности детали американского плана по СНВ-3, что теоретически даёт России возможность подготовиться ещё лучше.