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США придумали новый способ заставить Турцию отказаться от С-400
28 мая 2021, 20:30 • 105 • Политика
От властей Республики в Вашингтоне уже ждут ответа на предложение
Вашингтон придумал новый вариант для Анкары, чтобы она отказалась от российской зенитно-ракетной системы С-400. В США ждут ответа на свое предложение от властей Турции. Об этом сообщила заместитель главы Госдепа Венди Шерман в интервью CNN Turk.
"Приобретение С-400 создает проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативу, они точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь", – сказала дипломат.
Она отметила, что это не проблема, не политический вопрос, а всего лишь "техническая деталь". Турция осознает всю сложившуюся ситуацию и знает, какие ей предпринять шаги, считает Шерман.
Ранее в мае министр обороны Республики Хулуси Акар подчеркнул, что приобретенные Анкарой у Москвы ЗРК С-400 могут быть применены лишь для отражения воздушной атаки. Системы не представляют какой-либо угрозы для других государств, передает местный телеканал NTV.
На этой неделе Турция в ходе обсуждения членами НАТО текста заявления по ситуации вокруг экстренной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске настояла на том, чтобы он был смягчен и не включал санкционных мер, как того усердно добивались Польша и страны Прибалтики.
По мнению российского политолога Андрея Кошкина, такая позиция Анкары демонстрирует самостоятельный внешнеполитический курс Турции, которая старается дистанцироваться от США, России и коллективного ЕС.
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