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США придумали, как вытеснить Россию с рынка ядерных технологий: Опубликована новая стратегия Минэнерго
26 апреля 2020, 00:10 • 22 • Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий. Об этом прямо говорится в новой стратегии американского Минэнерго. "В итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит позиции в качестве мирового лидера", - гласит документ.
Власти США хотят вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. О соответствующих планах американской администрации можно узнать из обновлённой стратегии Минэнерго США.
В рамках этой стратегии предполагается не допустить сближения и установления прочных связей России и Китая с "некоторыми восточноевропейскими и африканскими странами". Кроме того, документ предлагает наделить Комиссию по ядерному регулированию США особыми полномочиями, позволяющими "отказывать в импорте ядерного топлива, произведённого в РФ и КНР" под предлогом "обеспечения нацбезопасности". Также предполагается снизить объёмы ядерного топлива, которое США закупает у России.
Документ уже передан на одобрение президенту США.
Напомним, что за последние годы США растеряли значительную часть своих ядерных технологий, отдав их на "аутсорсинг" России. Теперь администрация президента США Дональда Трампа опомнилась и предпринимает попытки восстановить американскую ядерную сферу.
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