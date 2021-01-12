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США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."

12 января 2021, 03:45  •  124 • Политика
Власти США придумали, как вернуть Киеву отколовшийся несколько лет назад Донбасс. Эксперт оценил перспективы американского проекта. По его словам, деньги США до пропагандистов, может, дойдут, но глобально это вряд ли что-то поменяет.
Такое мнение высказал член комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Антон Бредихин, комментируя новый план США по "реинтеграции" Донбасса. Американцы хотят начать пропагандистскую обработку жителей неподконтрольных Киеву территорий, чтобы убедить их в европейском будущем региона. В Вашингтоне полагают, что это позволит рассорить жителей Донбасса с Россией и укрепить их связь с Украиной.

Бредихин не исключает, что США действительно могут начать финансировать этот проект, однако он вряд ли сможет изменить ситуацию. Он уверен, что никакая пропаганда не сможет изменить мнение людей, которые теряют своих близких и имущество под украинскими обстрелами.
Ни одна программа, запущенная Киевом, в том числе и уже президентом Владимиром Зеленским, не оправдала себя и не привела ни к какому результату, - напомнил эксперт порталу Nation News.
Он также отметил, что США и до 2014 года финансировали различные проекты по переориентации Донбасса на Запад, однако они себя не оправдали.

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