США превзошли сами себя. Эксперт объяснил, почему "холодная война 2.0" опаснее предыдущей

Эксперт объяснил, почему развязанная американцами "холодная война 2.0" оказалась опаснее предыдущей холодной войны, которая была развёрнута против СССР. На этот раз США превзошли сами себя.

Профессор дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров, выступая на пресс-конференции, организованной Медиагруппой "Патриот", сравнил нынешнее противостояние между Москвой и Вашингтоном с прошлой холодной войной.

По его словам, между современными событиями и событиями середины прошлого века есть важное отличие. Тогда существовали чёткие правила, а сейчас их нет. Сегодня США придумывают правила на ходу.

Этой войне не зря дали название "холодная война 2.0". Однако, если раньше противостояние проходило с учётом существовавших правил, то сейчас всё превратилось в нарушения и придумывание новых правил миропорядка, - цитирует профессора Nation News.

Винокуров отметил, что западные страны и раньше провоцировали Москву размещением войск у границ. Однако то, что происходит сегодня, является чем-то совершенно из ряда вон выходящим.