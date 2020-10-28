США превращаются в Россию 90-х: Каждый шестой житель Нью-Йорка не может позволить себе еду

Каждый шестой житель Нью-Йорка не может позволить себе еду. Такой вывод следует из материала газеты The New York Times, сообщившей о 1,5 миллиона голодающих жителях американского мегаполиса.

Причиной такого положения дел послужила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавшая за ней массовая безработица. Пособие в 600 долларов в неделю, назначенное правительством США, не особо помогает в данной ситуации, так как Нью-Йорк - один из самых дорогих для жизни городов страны. Только на одну еду в неделю может уходить до 2400 долларов.

В связи с этим ещё весной этого года перед продовольственными банками выстраивались очереди из автомобилей, зачастую не самых дешёвых марок. Теперь же в очередях стоят на своих двоих, так как на бензин для железного коня деньги тоже брать негде.

"Продовольственные банки существуют в США уже очень давно, но только сейчас в них наряду с безработными и бездомными отправился и так называемый креативный класс - все эти копирайтеры, учителя и даже зачастую медики, не попавшие в "красные зоны" ковидных больниц", - комментирует политический блогер Олег Адольфович.

Он добавляет, что красной нитью через весь материал The New York Times идёт мысль о том, что в сложившейся ситуации виноваты нынешний президент США Дональд Трамп и Республиканская партия. При этом, как ни парадоксально, в так называемых красных штатах, где у власти республиканцы, проблем с едой как раз нет.