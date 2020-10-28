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США превращаются в Россию 90-х: Каждый шестой житель Нью-Йорка не может позволить себе еду

28 октября 2020, 10:45  •  100 • Политика
The New York Times сообщает, что 1,5 миллиона жителей деловой столицы США не могут позволить себе еду. Фактически это каждый шестой житель Нью-Йорка.
Каждый шестой житель Нью-Йорка не может позволить себе еду. Такой вывод следует из материала газеты The New York Times, сообщившей о 1,5 миллиона голодающих жителях американского мегаполиса.
Причиной такого положения дел послужила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавшая за ней массовая безработица. Пособие в 600 долларов в неделю, назначенное правительством США, не особо помогает в данной ситуации, так как Нью-Йорк - один из самых дорогих для жизни городов страны. Только на одну еду в неделю может уходить до 2400 долларов.
В связи с этим ещё весной этого года перед продовольственными банками выстраивались очереди из автомобилей, зачастую не самых дешёвых марок. Теперь же в очередях стоят на своих двоих, так как на бензин для железного коня деньги тоже брать негде.
"Продовольственные банки существуют в США уже очень давно, но только сейчас в них наряду с безработными и бездомными отправился и так называемый креативный класс - все эти копирайтеры, учителя и даже зачастую медики, не попавшие в "красные зоны" ковидных больниц", - комментирует политический блогер Олег Адольфович.
Он добавляет, что красной нитью через весь материал The New York Times идёт мысль о том, что в сложившейся ситуации виноваты нынешний президент США Дональд Трамп и Республиканская партия. При этом, как ни парадоксально, в так называемых красных штатах, где у власти республиканцы, проблем с едой как раз нет.

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