США превращаются в новый центр глобальной нестабильности

Был ли штурм Капитолия попыткой государственного переворота, восстанием или нападением на демократию - это просто вопрос семантики. Важно то, что насилие было направлено на срыв законной передачи власти в интересах и по указанию опасного сумасшедшего. Экс-президент Дональд Трамп, который никогда не скрывал своих диктаторских устремлений, теперь должен быть отстранен от власти, лишен права занимать государственные должности и привлечен к ответственности за тяжкие преступления.

События 6 января были шокирующими, но не удивительными. Многие политологи предупреждали, что выборы 2020 года обернутся гражданскими беспорядками, насилием и попытками Дональда Трампа незаконно остаться у власти. Помимо преступлений, связанных с выборами, Трамп также виновен в безрассудном пренебрежении общественным здравоохранением. Он и его администрация несут большую часть вины за огромное количество погибших от Covid-19 в Соединенных Штатах, на долю которых приходится всего 4% мирового населения, но 20% всех смертей от коронавируса.

Когда-то США были маяком демократии, верховенства закона и надлежащего управления, а теперь выглядят как банановая республика, не способная бороться ни с заразной болезнью - несмотря на то, что расходы на здравоохранение на душу населения больше, чем в любой другой стране, - ни с толпой, подстрекаемой мнимым диктатором. Авторитарные лидеры во всем мире теперь смеются над США и издеваются над американской критикой политического устройства. Как будто ущерб, нанесенный мягкой силе США за последние четыре года, был недостаточным, неудавшееся восстание Трампа еще больше подорвало позиции Америки.

Хуже того, хотя избранный президент Джо Байден инаугурирован, у Трампа достаточно времени, чтобы посеять еще больше хаоса. Правые и сторонники превосходства белых уже планируют новые акты протеста, насилия и расовой войны в городах по всей территории США. А стратегические соперники, такие Китай, Иран и Северная Корея, будут стремиться использовать хаос, сея дезинформацию или совершая кибератаки, в том числе на критически важную инфраструктуру США.

В то же время отчаявшийся Трамп может стать хвостом, который «пытается вилять собакой».

Неудивительно, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси почувствовала необходимость обратиться к председателю Объединенного комитета начальников штабов США, чтобы обсудить шаги по предотвращению ядерного удара. В то время как необоснованный приказ о нанесении ядерного удара по цели с большим гражданским населением будет отклонен военными как явно «незаконный», нападение на военную цель в ненаселенном районе может быть исполнен, даже невзирая на ужасные геополитические последствия. Более того, Трамп знает, что и Саудовская Аравия, и Израиль молчаливо поддержат нападение на Иран (действительно, США могут воспользоваться материально-технической и наземной поддержкой Саудовской Аравии для его осуществления, учитывая меньшую дальность действия истребителей с ядерным вооружением).

Перспектива нападения на Иран может дать вице-президенту Майку Пенсу повод, который ему нужен, чтобы применить 25-ю поправку. Пенс может - и, вероятно, так и сделает - помиловать Трампа (как Ричарда Никсона - Джеральд Форд), что позволит ему снова баллотироваться в президенты в 2024 году или стать королем на этих выборах, учитывая, что теперь он контролирует Республиканскую партию и ее базу. Удаление Трампа с обещанием помилования может быть фаустовской сделкой.

Поскольку помилование себя может не пройти конституционную проверку, разумно предположить, что Трамп будет искать другие варианты. Он не может просто уйти в отставку и позволить Пенсу помиловать его, потому что это сделало бы его похожим на «неудачника», принявшего поражение (худшее оскорбление в эгоцентричном лексиконе Трампа). Но если бы Трамп приказал атаковать Иран, а затем стал бы (помилованным) мучеником, он смог бы сохранить свою базу и избежать ответственности. Точно так же Трамп не может рисковать подвергнуться импичменту (снова), потому что это откроет возможность его дисквалификации с занимаемой должности в будущем.

Распад американской империи, похоже, быстро ускоряется. Учитывая, насколько политически, социально и экономически разделены США, четырех лет разумного руководства Байдена будет недостаточно, чтобы обратить вспять нанесенный ущерб. Скорее всего республиканцы сделают все возможное, чтобы саботировать новую администрацию, как они это сделали с бывшим президентом Бараком Обамой.

Еще до выборов агентства национальной безопасности США предупреждали, что внутренний правый терроризм и насилие останутся основной внутренней угрозой для США. С приходом Байдена этот риск еще выше. В течение последних четырех лет хорошо вооруженные сторонники превосходства белой расы держались в относительной сдержанности благодаря тому факту, что у них был союзник в Белом доме. Но как только Трамп окончательно уйдет, группы, которым он поручил «стоять в стороне», просто не примут демократический контроль над президентством и Конгрессом. Трамп, действующий из Мар-а-Лаго, будет продолжать подстрекать толпу ложью, теориями заговора и ложью о украденных выборах.

Таким образом США, скорее всего, станут новым эпицентром политической и геополитической нестабильности в мире в ближайшие месяцы и годы. Союзникам Америки нужно застраховаться от будущего возвращения трампизма, а стратегические соперники будут продолжать попытки дестабилизировать США с помощью асимметричной войны. Миру предстоит долгая и ухабистая дорога.