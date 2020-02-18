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США превращают космическое пространство в поле военного противостояния - МИД

18 февраля 2020, 09:54  •  93 • Политика
Серьёзной угрозой для космической безопасности являются американские планы по использованию космоса для проведения военных операций. Космическое пространство надо использовать исключительно в мирных и исследовательских целях, но США пытаются превратить его в поле для военного противостояния, считают в МИД.
Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали по просьбе "РИА Новости" заявления со стороны США о некой "обеспокоенности", которую вызывает у некоторых американских официальных лиц передвижения российского спутника "Космос-2542".
На эти заявления обратили внимание в МИД России. В частности, речь идёт о выступлении генерала Военно-воздушных сил США Джона Рэймонда, выразившего тревогу из-за "преследования" двумя космическими аппаратами российского производства американского разведывательного спутника.
Журнал Time позднее уточнил: генерал США имел в виду российский аппарат "Космос-2542" и отделившийся от него спутник-инспектор. Они якобы взяли курс на американский спутник-разведчик USA-245. По словам Реймонда, это создаёт всё более "растущую угрозу" доминированию США в космическом шпионаже и открывает "новую дорогостоящую главу" в конкуренции Вашингтона и Москвы в космосе.
Комментируя это заявление, в МИД России обратили внимание на то, что все манёвры российского спутника никакой угрозы американскому аппарату не представляли, а норм международного права передвижения "Космоса-2542" не нарушали.
"Данный провокационный выпад стал очередной попыткой США оправдать предпринимаемые ими самими мероприятия по размещению оружия в космосе с перекладыванием на других ответственности за дестабилизацию ситуации в области космической безопасности", - указали в ведомстве.
Российские дипломаты считают, что все эти выступления - только часть продолжающейся антироссийской пропагандистской кампании. Таким образом сам Вашингтон пытается замаскировать свои собственные действия, которые провоцируют гонку вооружений в космическом пространстве, а также попытки превратить космос в "поле нового военного противостояния".

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