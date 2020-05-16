США превращают базу на Аляске в центр борьбы с Россией - The Washington Post

США усиливает свою военную базу на Аляске в связи с активизацией противостояния с Россией и Китаем. Пентагон хочет превратить базу в важный центр подготовки военных лётчиков к современным воздушным боям с российскими и китайскими асами. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Речь идёт о американском полигоне ВВС Эилсон на Аляске. По информации издания, в апреле туда прибыли первые 2 из 54 новых усовершенствованных истребителей F-35. Кроме того, Пентагон выделил 500 миллионов долларов на переоборудование базы. В частности, на базе должны модернизировать несколько десятков ангаров с климат-контролем и современные ракетные тренажёры класса "земля-воздух". Последние предназначены для обучения пилотов борьбе с самолётами противника, которые способны уклоняться от радаров.

Отмечается, что полигон Эилсон годами был захолустной базой, о которой почти никто не вспоминал. Теперь же он превращается в чуть ли не главный центр подготовки пилотов к борьбе с Россией и Китаем, пишет Утро.ру.