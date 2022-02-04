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США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 00:55 • 59 • Политика
США пренебрегли жизнями 13 мирных жителей во время операции по устранению лидера "Исламского государства"*. Русские потребовали от Штатов ответа.
СМИ сообщают, что во время операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши взорвалась бомба, которая унесла жизнь самого террориста и ещё 13 гражданских лиц, среди которых была его жена и двое детей.
В ООН уже выразили обеспокоенность в связи с гибелью мирных жителей. В России также призвали американцев разобраться в этой ситуации. Официальный представитель МИД страны Мария Захарова отметила, что русские военные всегда тщательно выбирают цели и проводят точечные операции, чтобы исключить гибель гражданского населения.
- говорится в сообщении министерства.
Захарова также обратила внимание, что Аль-Курайши прятался в сирийском Идлибе - это единственный регион САР, который до сих пор не контролируется правительственной армией. Именно там нашли убежище террористы из самых разных группировок. Москва призвала страны мира нарушить сформировавшийся вокруг Идлиба "статус-кво", который играет на руку боевикам, и передать данный регион властям Сирии, чтобы они смогли зачистить его от террористов.
* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.
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