США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа

США пренебрегли жизнями 13 мирных жителей во время операции по устранению лидера "Исламского государства"*. Русские потребовали от Штатов ответа.

СМИ сообщают, что во время операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши взорвалась бомба, которая унесла жизнь самого террориста и ещё 13 гражданских лиц, среди которых была его жена и двое детей.

В ООН уже выразили обеспокоенность в связи с гибелью мирных жителей. В России также призвали американцев разобраться в этой ситуации. Официальный представитель МИД страны Мария Захарова отметила, что русские военные всегда тщательно выбирают цели и проводят точечные операции, чтобы исключить гибель гражданского населения.

Призываем к этому и другие страны. Если информация о жертвах среди мирного населения в ходе данной акции американцев подтвердится, то это, наверное, должно стать предметом тщательного расследования,

- говорится в сообщении министерства.

Захарова также обратила внимание, что Аль-Курайши прятался в сирийском Идлибе - это единственный регион САР, который до сих пор не контролируется правительственной армией. Именно там нашли убежище террористы из самых разных группировок. Москва призвала страны мира нарушить сформировавшийся вокруг Идлиба "статус-кво", который играет на руку боевикам, и передать данный регион властям Сирии, чтобы они смогли зачистить его от террористов.

* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.